Bonne nouvelle pour les fans de Delta Force ! Le jeu, jusqu’ici centré sur le multijoueur, s’apprête à accueillir un mode solo scénarisé. Baptisée Black Hawk Down, cette campagne plongera les joueurs dans l’opération de Mogadiscio, l’un des événements militaires les plus marquants des années 90.

Delta Force ajoute enfin sa campagne solo

Team Jade a confirmé la sortie de ce mode sur Delta Force pour le 21 février. Un nouveau trailer a aussi été dévoilé, montrant quelques scènes de gameplay et des cinématiques impressionnantes. Depuis son lancement en décembre 2024, Delta Force a souvent été comparé à Battlefield 2042. Son interface et ses mécaniques rappellent en effet le célèbre FPS d’EA. Mais avec Black Hawk Down, le jeu prend une nouvelle direction en proposant une expérience plus immersive et narrative.

Les joueurs revivront les événements de la bataille de Mogadiscio, déjà popularisée par le film La Chute du Faucon Noir. L’objectif est de retranscrire, avec un certain réalisme, l’intensité de cette mission. Contrairement au mode multijoueur free-to-play, cette campagne solo sera payante. Mais bonne nouvelle : il s’agit d’un achat unique. Une fois la campagne acquise, il n’y aura pas de microtransactions ni de contenu additionnel payant. Autre point positif, le mode sera jouable en coopération, permettant ainsi de vivre cette aventure avec des amis. En revanche, le prix n’a pas encore été dévoilé. Les fans de Delta Force devront donc encore se montrer patient.

Avec Black Hawk Down, Team Jade tente de séduire un public plus large pour Delta Force. Ce mode solo pourrait bien convaincre ceux qui préfèrent une expérience scénarisée aux batailles multijoueur. Les premières images donnent envie, mais il faudra attendre le 21 février pour voir si cette campagne tiendra ses promesses. Ce qui est certain, c’est que cette campagne militaire est très peu représentée dans le monde du jeu vidéo, malgré l’énorme attrait du public pour ce type d’histoire.

Source : Team Jade