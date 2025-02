L'un des jeux d'action du moment, Delta Force Hawk Ops, s'attire encore les foudres des joueurs. Et cette fois, c'est à cause d'une des dernières nouveautés gratuites pourtant très attendue par la communauté.

En attendant le prochain Battlefield, le FPS Delta Force Hawk Ops essaye de s'imposer comme une alternative gratuite. Et il faut dire que les similitudes sont très nombreuses à commencer par la nature des affrontements. À l'image de la licence culte de DICE, ce nouveau jeu d'action de Team Jade et TiMi Studio Group offre des combats d'infanterie et en véhicules avec une ambiance de guerre totale. Comme son modèle, DF Hawk Ops contient également une campagne solo, ajoutée récemment et gratuitement, qui divise.

La campagne Black Hawk Down de Delta Force Hawk Ops déçoit

Si la version mobile et les éditions console de Delta Force Hawk Ops ont pris du retard, la campagne Black Hawk Down est quant à elle disponible sur PC. Le titre de ce solo vous rappelle quelque chose ? C'est normal. En effet, cette partie est basée sur le film Black Hawk Down ou La Chute du Faucon Noir de Ridley Scott. Vous êtes ainsi plongés au cœur des événements de la bataille de Mogadiscio qui a eu lieu les 3 et 4 octobre 1993.

De prime abord, cette campagne solo Black Hawk Down de Delta Force avait de nombreux arguments dont un de taille, sa gratuité. Même si elle est arrivée après le multijoueur, le studio n'a en effet pas souhaité facturer ce supplément. De plus, elle est jouable en coopération. Bien que les voyants étaient au vert jusque-là, le lancement n'est peut-être pas celui imaginé par les développeurs.

À l'heure actuelle, Delta Force Hawk Ops récolte seulement 67% d'évaluations positives pour 83 781 avis. Ce qui est déjà moyen en soi, mais mieux que la campagne qui se fait détruire. Actuellement, le solo rassemble 3 760 critiques dont uniquement 36% de retours positifs. Qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien pas mal de choses font que cette partie est en ce moment dans le rouge sur Steam.

Le solo inspiré de La Chute du Faucon enchaîne les problèmes

Les utilisatrices et utilisateurs reprochent notamment à Delta Force Black Hawk Down d'avoir une difficulté mal calibrée, puisque le défi en solo ou en co-op est identique. Ajouter à cela l'absence ou la faible présence de points de contrôle, des munitions et des soins en quantité rare, et c'est la douche froide. Si certains joueurs enragent, c'est aussi à cause de l'optimisation, des plantages, de la qualité des cinématiques ou encore de l'IA capable de tuer d'un tir à la tête sans même que le joueur n'ait le temps de voir l'ennemi. Pour l'instant, c'est donc un festival de critiques qui s'abat sur Delta Force Black Hawk Down. Si vous avez embarqué dans le multijoueur, n'oubliez pas que des contenus gratuits peuvent être débloqués.

Source : Steam.