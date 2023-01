Après un excellent jeu Deliver Us The Moon, il est temps de partir sur Mars avec Deliver Us Mars. Voici un nouveau trailer.

En 2018 nous avions eu le droit à un excellent Deliver Us The Moon qui comme vous pouvez vous en douter avait pour objectif de nous envoyer sur la Lune. Il s'agit d'un jeu d'aventure et d'exploration qui a le talent de nous faire comprendre comment fonctionne le voyage spatial. Eh bien cette fois on reprend le même principe et on recommence avec Deliver Us Mars. Qui surprise (non) va nous faire voyager sur Mars. D'ailleurs le jeu est une suite directe puisque le tout se déroule 10 après la mission Fortuna (Deliver Us The Moon). En effet, suite à un mystérieux appel de détresse en provenance de Mars, la jeune astronaute Kathy Johanson embarque à bord du vaisseau Zephyr et aux côtés de son équipage pour une dernière mission pour tenter de sauver l'espèce humaine.

Un voyage sur Mars plus vraie que nature avec Delivers Us Mars ?

Vous pouvez donc découvrir la toute nouvelle bande annonce de Deliver Us Mars ci-dessous. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle donne envie et qu'elle met la pression. C'est toujours aussi beau que le premier jeu, d'autant que celui-ci a été sublimé grâce au patch Nvidia avec l'ajout du RTX. L'ensemble fonctionne sous Unreal Engine, un moteur qui envoie du lourd.

Initialement prévu pour sortir le 27 septembre 2022, Deliver Us Mars a été reporté au 2 février 2023. Un peu moins d'un mois avant sa sortie, le jeu reçoit donc une nouvelle bande-annonce intitulée "compte à rebours" qui porte du coup effectivement bien son nom. Le jeu doit pour mémoire sortir à la fois sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.

Avez-vous des attentes particulières pour Deliver Us Mars ? Avez-vous été conquis par le tout premier jeu sur la Lune en 2018 ? Dites nous dans les commentaires.