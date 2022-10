Le leader du groupe Low Roar, Ryan Karazijia, qui a grandement contribué au succès de Death Stranding, est parti à l'âge de 40 ans.

Ryan Karazija, la voix incroyable du groupe Low Roar, est décédé à seulement 40 ans à la suite de complications d'une pneumonie. Relativement inconnu auparavant, la formation américano-islandaise a explosé grâce à Death Stranding. Fan de leurs musiques, Hideo Kojima avait glissé une multitudes de leurs compositions dans son dernier jeu, ce qui les a fait connaître au monde entier. Une véritable révélation pour beaucoup de monde qui a aussi changé le destin de Low Roar.

Le chanteur Ryan Karazija avait expliqué qu'avant cette collaboration avec Kojima-san, le groupe était « au fond du trou ». Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont accepté l'offre de Sony sans même savoir pourquoi leurs chansons seraient utilisées. Lors du concert de Low Roar à Paris en 2019, après la sortie de Death Stranding, Ryan Karazija avait déclaré être stupéfait de voir un public de cette taille par rapport à ses précédentes représentations. Une preuve que le groupe a su toucher les joueurs.

Sa musique et ses textes magnifiques, chantés de sa voix envoûtante, ont touché la vie de tant de personnes dans le monde entier, et continueront à le faire. C'était quelqu'un de bon avec une belle âme et nos mondes sont anéantis par sa disparition. Puissions-nous honorer sa mémoire à travers son art et ses chansons pour le garder à nos côtés à tout jamais. Le sixième album de Low Roar était déjà en préparation. Il sera terminé et sortira lorsqu'il sera prêt. En cette période incroyablement difficile, veuillez respecter la vie privée de sa famille.