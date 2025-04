Death Stranding 2 On the Beach est dans sa dernière ligne droite. Actuellement, Hideo Kojima et ses équipes continuent de peaufiner le jeu jusqu'au bout. Pour rappel, cette suite sera disponible en exclusivité le 26 juin 2025 sur PS5, voire le 24 juin 2025 pour toutes et celles qui se tourneront vers les éditions numérique Deluxe et Collector grâce à l'accès anticipé. Le long-métrage live-action, qui a été officialisé en 2023, est toujours en développement de son côté et avance enfin.

Le film Death Stranding a trouvé son réalisateur

Quand Hideo Kojima a refondé Kojima Productions, le créateur japonais a ouvert une antenne à Los Angeles pour saisir des opportunités de films, séries et autour de la musique. Pour inaugurer cette division, un film Death Stranding a été annoncé. Une adaptation qui, comme le jeu, prendra une direction différente de ce qu'on peut voir à Hollywood. Afin de ne pas dénaturer l'oeuvre originale, ce long-métrage live-action est pris en charge par la société A24 connue pour ses productions indépendantes acclamées telles qu'Ex Machina, Lady Bird, Midsommar, The Whale, La Zone d'Intérêt etc.

« Il y avait beaucoup de pitchs pour faire un film à grande échelle avec des acteurs célèbres et des explosions flashy, mais à quoi serviraient les explosions dans Death Stranding ? J'aimerais faire quelque chose d'unique avec le film, donc je prévois de faire quelque chose de complètement différent. Je pense que vous serez un peu surpris » a déclaré Hideo Kojima en 2023.

Aujourd'hui, le film Death Stranding, qui veut visiblement raconter une histoire inédite, donne enfin de ses nouvelles et il y a une belle surprise sur le papier. Fidèle à sa vision, Hideo Kojima et A24 ont choisi le réalisateur Michael Sarnoski selon les informations de Deadline. Ce nom ne vous dit rien ? Il est responsable entre autres de deux longs-métrages bien voire très bien accueillis, à savoir Sans un bruit : Jour 1 et PIG qui a notamment été acclamé pour la performance de Nicolas Cage. « Des sources indiquent à Deadline que Michael Sarnoski écrira et réalisera la très attendue adaptation en prise de vue réelle du jeu vidéo de Hideo Kojima, Death Stranding, dont A24 et Kojima Productions assureront la production ».

Source : Deadline.