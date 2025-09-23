Durant la grosse conférence de Kojima Productions pour fêter ses dix ans, Death Stranding a fait le plein de grosses annonces autour de ses adaptation en film live-action et anime.

En plus de OD, le jeu d'horreur en partenariat avec Xbox et Physint, le nouveau jeu d'espionnage tactique qui ne s'appelle pas Metal Gear, Kojima Productions a profité de sa grande conférence Beyond the Strand, célébrant les dix ans du studio, pour donner des nouvelles autour des projets annexes relatifs à Death Stranding. On savait qu'un film live-action ainsi qu'un anime étaient dans les cartons pour la licence, et nous avons donc eu droit à de nouvelles informations à leur sujet. Commençons d'abord par traiter du film, pour ensuite s'intéresser à l'anime.

Une adaptation en film Porteuse dans l'univers de Death Stranding

Pour rappel, l'annonce d'une adaptation en film live-action de Death Stranding remonte à 2022. Il a ensuite fallu attendre avril 2025 pour connaître son réalisateur : Michael Sarnoski (A Quiet Place: Day One), avec A24 à la production. Dans le cadre de sa grosse conférence en amont du Tokyo Game Show 2025, Kojima Productions en a donc profité pour donner du grain à moudre aux fans de la licence.

Michael Sarnoski était d'ailleurs présent pour parler plus en détail du film Death Stranding qu'il est en train de réaliser. Il nous a ainsi appris qu'il s'agira d'une histoire complètement originale dans l'univers si atypique du jeu. Il ne serait ainsi pas question de reprendre à l'identique le synopsis du premier jeu ou encore de On The Beach, mais plutôt de nous faire découvrir de nouveaux personnages et intrigues.

Pour l'heure, il faudra se contenter de cela s'agissant du film live-action dans l'univers de Death Stranding, qui ne dispose pas non plus d'une date de sortie précise. Toujours est-il que cela permettra d'approfondir le lore de la licence de manière originale, afin donc d'intriguer les fans, mais également de potentiels nouveaux spectateurs profanes des jeux.

Un trailer de l'anime se glisse tel un Moustique dans la conférence

Outre des nouvelles du film live-action Death Stranding réalisé par Michael Sarnoski, Kojima Productions avait également de grandes nouvelles à annoncer pour un autre projet d'adaptation spin-off, cette fois sous la forme d'un anime, quant à lui évoqué en 2022 par le directeur du studio. Plus précisément, il sera encore question d'un long-métrage d'animation. Cet anime sera de son côté produit par Hideo Kojima lui-même, avec Hiroshi Miyamoto à la réalisation, Aaron Guzikowski au scénario et ABC Studio à l'animation.

Portant le nom de code provisoire Death Stranding Mosquito, ce film d'animation proposera également de raconter une histoire annexe à celle de Sam Porter Bridges, avec un tout nouveau personnage principal. En attendant de connaître sa date de sortie et plus de détails à son sujet, la conférence nous a gâté à son égard de la bande-annonce ci-dessous.

