Disponible depuis le mois de septembre sur PlayStation 5, la version revue et corrigée de Death Stranding sortira donc sur PC au printemps. L'annonce n'a rien d'une surprise, dans la mesure où il n'avait fallu que quelques mois pour que l'aventure originale de Sam "Porter" Bridges ne soit également... portée.

C'est une fois encore 505 Games qui se chargera d'adapter Death Stranding Director's Cut, l'éditeur ayant profité du CES 2022 qui bat depuis quelques heures son plein pour l'annoncer. Pour l'occasion, le fabricant Intel s'invitera dans l'équation, et le communiqué n'y va pas avec le dos de la cuillère pour faire de ce portage une nouvelle vitrine technologique :

Les joueurs qui avaient donc tenu jusqu'ici pourront donc profiter de tous les ajouts de cette version Director's Cut, avec de nouvelles missions d'infiltration, d'un stand de tir ou de circuits automobiles, comme le résumait il y a peu notre Rami national :

Death Stranding Director's Cut vient raviver la flamme pour cette épopée hors du commun. Les nouveaux ajouts permettent de découvrir cette aventure sous un angle nouveau et novateur, par l'ajout de nouvelles fonctionnalités ayant pour cible les néophytes. C'est avant tout à eux que s'adresse ce titre. Pour autant, les équipes de Hideo Kojima n'oublient pas les fans par le biais des nouvelles missions résolument action et le tableau de scoring afin de pousser à la performance et la rejouabilité. Nous sommes face à un titre déjà excellent dans ses fondations et les nouveaux ajouts viennent les renforcer pour donner un rendu global à côté duquel il serait dommage de passer, surtout si vous n'aviez pas laissé sa chance à la version d'origine.