En ce moment, c’est une belle période pour les fans de Death Stranding. Après les leaks de la semaine dernière, on a également eu droit à la présentation et à la date de sortie de Death Stranding 2. Et cerise sur le gâteau, quelques jours plus tard, une autre surprise vient s’ajouter à la fête.

Death Stranding a une belle surprise pour les français

L’univers de Death Stranding continue de s’étendre, mais cette fois… ce n’est pas avec un jeu. Kojima Productions vient d’annoncer une tournée musicale mondiale dédiée à la saga. Un événement unique, baptisé Strands of Harmony World Tour, qui fera voyager la musique de Death Stranding aux quatre coins du monde.

La tournée débutera en novembre 2025 et passera par 19 grandes villes internationales. Sur scène, un orchestre et des chanteurs interpréteront en live les morceaux emblématiques des deux jeux. Le tout sera accompagné de projections vidéo pour une immersion totale. Parmi les premières villes annoncées : Sydney, Londres, Los Angeles, Paris, Berlin, Montréal, Tokyo, Séoul ou encore Milan. De quoi ravir les fans du monde entier. Les billets seront disponibles à partir du 12 mars 2025. Il faudra donc être rapide si vous espérez décrocher une place.

Pour Hideo Kojima, la musique a toujours été essentielle. Dans une récente déclaration, le créateur de la saga Death Stranding a rappelé à quel point les sons jouent un rôle majeur dans l’émotion ressentie par les joueurs.

La musique représente 80 % de ce qui touche émotionnellement. Dans Death Stranding, elle façonne l’ambiance du jeu et les sentiments du joueur.

Entre morceaux intimistes et envolées cinématographiques, la bande-son de Death Stranding est devenue l’une des signatures de la licence. Cette tournée est donc l’occasion parfaite de redécouvrir toute sa richesse, en dehors de l’écran.

La liste des dates

Voici les premières dates déjà annoncées pour ces concerts Death Stranding :

8 novembre 2025 – Sydney

16 novembre 2025 – Londres

22 novembre 2025 – Los Angeles

28 novembre 2025 – Shanghai

30 novembre 2025 – Bangkok

2 décembre 2025 – Singapour

6 décembre 2025 – Séoul

13 décembre 2025 – Newark

15 janvier 2026 – Berlin

17 janvier 2026 – Paris

19 janvier 2026 – Milan

4 février 2026 – Seattle

7 février 2026 – Chicago

23 février 2026 – Yokohama

28 février 2026 – Osaka

7 mars 2026 – Austin

9 mars 2026 – Boston

26 mars 2026 – Montréal

28 mars 2026 – Toronto

Les billets seront mis en vente à partir du 12 mars 2025. Autant dire qu’il faudra sans doute être réactif, tant l’événement s’annonce populaire.

Source : Kojima Productions