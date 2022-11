Un autre mystère autour de Death Stranding 2 a été levé. Les internautes ont encore visé dans le mille.

Death Stranding 2 recrute une actrice de Deadpool 2

Après Elle Fanning, l'actrice nippo-australienne Shioli Kutsuna rejoint l'aventure Death Stranding 2. À l'international, elle est connue pour son rôle de Yukio dans Deadpool 2. La petite-amie d'Ellie Phimister, alias Negasonic Teenage Warhead, une mutante des X-Men. Les joueurs avaient donc bien découvert le pot aux roses, même si pour le coup, c'était plus évident que pour Elle Fanning.

Son rôle n'est pas encore connu - Death Stranding 2 n'ayant été officialisé uniquement par erreur -, mais le logo qui rappelle Bridges comme pour Elle Fanning est peut-être une piste. De futures alliées ?

Sur le site internet de Kojima Productions, une nouvelle question est désormais visible « How come ? », soit « Pourquoi ? » / « Comment se fait-il ? ». On remarque également un autre logo composé d'un Échoué (BT) harponné de toutes parts. Cette question est-elle en lien avec le personnage d'Elle Fanning que l'on suspecte fortement d'être déjà dans le premier jeu ? Des événements qui seront relatés dans Death Stranding 2 ?

Dernièrement, on a vu Hideo Kojima scanner les visages de plusieurs personnalités. Un signe que le concept de Preppers fera probablement son retour. L'artiste français Woodkid est d'ailleurs passé devant les multiples caméras du créateur japonais. « Le Musicien » de DS2 ?

Si vous n'avez pas vu cette triste actualité, le chanteur de Low Roar Ryan Karazija est décédé. Un groupe qui a énormément contribué à l'ambiance de Death Stranding.