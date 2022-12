Death Stranding 2 annoncé dans moins d'une semaine ? C'est fort possible. Une nouvelle image publiée par Hideo Kojima vient ajouter du crédit à une théorie sur le concept du jeu.

La communication autour du prochain jeu d'Hideo Kojima, Death Stranding 2, s'accélère subitement.

Death Stranding 2, en route moussaillon !

Alors que beaucoup de monde était encore dans les bras de Morphée à 4h du matin, Hideo Kojima lui était en train de tweeter un message pour nous annoncer « le début d'un nouveau voyage ». Un texte complété par une image avec trois écussons qui teasent de façon assez nette Death Stranding 2.

Au milieu, il y a ce que l'on peut interpréter comme étant un pont avec un parapluie pour relier les deux extrémités, pour peut-être symboliser un rapprochement entre Bridges et Fragile Express. À droite, une créature marine dont le corps est traversée par trois harpons. Et enfin, tout à gauche, ce qui s'apparente à une boussole avec écrit « Automated Public Assistance Company » qui serait donc une toute nouvelle société dirigée par Elle Fanning ou Shioli Kutsuna ? Cette bannière démontre en tout cas que nous sommes bien sur Death Stranding 2, pour celles et ceux qui en doutaient encore.

Comme on le disait dans un précédent article, le concept du jeu semble également prendre forme sous nos yeux. Sam Porter Bridges, ou son remplaçant/sa remplaçante dans la suite, pourrait abandonner les bottes de marche pour partir en mer.

Hideo Kojima est actuellement en Californie en bonne compagnie. Il enchaîne les séances de performance capture avec Shioli Kutsuna et a revu le groupe Chvrches. Le trio musical sera t-il du projet ? On croise les doigts mais en tout cas, deux des trois membres semblent avoir visionné une vidéo intéressante... D'ailleurs, tant qu'on évoque la musique, Woodkid pourrait réapparaître également tout comme les métaleux d'Apocalyptica.

L'annonce officielle aux Game Awards 2022 ?

Ca se pourrait bien, et à vrai dire, le contraire serait étonnant. Depuis plusieurs semaines, Hideo Kojima édite un trailer en secret qui a toutes les chances d'être la bande-annonce de révélation de Death Stranding 2. À plusieurs reprises, et encore aujourd'hui, le compte des Game Awards a répondu aux tweets du créateur. Geoff Keighley, l'organisateur de la cérémonie, aurait très bien pu le faire avec son compte personnel mais non.

Le fait que le développeur japonais soit en Californie en ce moment même confirme aussi qu'il sera bien présent physiquement aux Game Awards 2022.