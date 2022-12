Cela fait maintenant 7 ans et un jeu que le studio Kojima Production existe, pas moins de sept années qu’Hideo Kojima a quitté Konami et sa licence phare Metal Gear Solid. De cette émancipation est né Death Stranding, un projet aussi perché et singulier que son créateur. Le jeu est rapidement devenu un hit et a reçu un accueil plutôt chaleureux de la part de la presse et des joueurs, si bien qu’un deuxième épisode arrive bientôt, toujours avec le célèbre Norman Reedus en tête d'affiche.

Death Stranding fête l’anniversaire de son papa

Annoncé lors des derniers Game Awards, Death Stranding 2 est le prochain gros BB de Kojima et dire que le soft est attendu est un doux euphémisme. Les fans sont nombreux et pour les faire patienter, Kojima leur a réservé une petite surprise à l’occasion de son propre anniversaire.

Dès maintenant, les joueurs PS5 peuvent en effet mettre la main sur un lot d’avatars Death Stranding 2 gratuitement. Pour ce faire, rien de plus simple, puisqu’il suffit de rentrer le code européen (EMEA) affiché ci-dessous directement sur sa console ou via le site Playstation.

Avatars gratuits Death Stranding 2 PS5 : EHNA-6MNB-PGL5 Twitter

Vous pourrez ainsi profiter de quatre avatars représentant un pod BB dans différentes configurations. D’ailleurs, les fans les plus hardcore sont d’ores et déjà en train de chercher des indices en scrutant les images des avatars.

Pour ce qui est du jeu, Death Stranding 2 est attendu sur PS5 à une date encore indéterminée. Pour le moment, on ne sait pas grand chose sur le jeu si ce n’est que Norman Reedus et Léa Seydoux reprendront leur rôle respectif, et seront accompagnés par de nouvelles têtes comme Elle Fanning ou encore Shioli Kutsuna. Kojima oblige, seul un trailer gavé d’indices a été partagé, l’homme a d’ailleurs convié sa communauté de fans à le décortiquer et à partager leurs théories.