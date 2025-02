Même si le dernier State of Play a pu décevoir puisque certains s'attendaient à un déluge d'annonce en provenance des studios first-party PlayStation, le constructeur japonais assuré le spectacle avec plusieurs surprises. C'est lors de cet événement qu'on a eu l'officialisation d'Horizon Zero Dawn Remastered, de Legacy of Kain Soul Reaver Remastered et surtout de Ghost of Yotei, la suite de Ghost of Tsushima qui sera disponible en 2025 sur PS5. Mais un autre très gros jeu solo doit aussi débarquer d'ici la fin de l'année et on pourrait le revoir très prochainement.

Une énorme exclu PS5 va t-elle s'échouer au futur State of Play ?

D'après les rumeurs, Sony Interactive Entertainment aurait planifié un State of Play autour de la Saint-Valentin, entre le 10 et 14 février 2025. Soit la semaine prochaine. Pour le moment, il n'y a eu aucun leak sur les jeux qui pourraient être présents. Mais une énorme exclu PS5 très attendue semble déjà se confirmer. Si l'on en croit de nouvelles publications d'Hideo Kojima sur X, Death Stranding 2 pourrait être l'une des stars du prochain State of Play.

En effet, le créateur de Death Stranding 2 a indiqué s'être remis au montage et a peut-être teasé par la même occasion la diffusion d'un nouveau trailer lors de ce State of Play qui n'est pas encore confirmé. « J'ai été trop occupé pour faire du montage alors j'ai fait ça dans ma tête, en écoutant les potentielles musiques sur mon walkman en marchant ou en avion, probablement une centaine de fois. Mais maintenant que j'ai tout mis dans le logiciel de montage, l'image ne correspond pas tout à fait à celle que j'avais en tête ».

Un nouveau trailer Death Stranding 2 au SoP de février 2025 ?

Dès lors, il y a deux hypothèses. Soit il parle d'un montage lié au jeu complet, ou bien d'un montage dans le cadre d'une nouvelle bande-annonce. En sachant que la dernière a justement été dévoilée durant le State of Play de septembre 2024. Ce qui pourrait suggérer qu'il édite un trailer inédit, c'est donc la rumeur autour du State of Play de février 2025.

Si l'événement se confirme, il va bien falloir que PlayStation communique sur ses productions, et pour l'instant, seuls Death Stranding 2 et Ghost of Yotei sont confirmés pour cette année sur PS5. De plus sur l'une des images partagées sur son compte X, on peut voir un cliché d'un écran sur lequel est inscrit « A Hideo Kojima » qui aurait toute sa place au sein d'une bande-annonce.

