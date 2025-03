Qui aurait cru qu'il y aurait un jour une suite à Death Stranding ? Certes, Hideo Kojima avait laissé la porte grande ouverte à un développement de cet univers, mais le jeu pouvait très bien se suffire à lui-même. Mais voilà, trois ans après DS, le créateur japonais a choisi la scène des Game Awards 2022 pour annoncer officiellement Death Stranding 2. Trois ans après cette révélation, et six ans après la sortie du premier épisode, les choses sérieuses sont sur le point de démarrer puisque le deuxième volet est attendu pour cette année en exclusivité sur PS5. En effet, Kojima-san s'est déplacé jusqu'à Austin, au Texas, pour faire une longue présentation d'une heure au SXSW 2025.

Death Stranding 2 précise sa sortie au SXSW 2025

La dernière fois qu'on a réellement entendu parler de Death Stranding 2, c'était au Tokyo Game Show 2024 pour une série de nouveaux et cours trailers afin de présenter les personnages. Fragile, qui était déjà dans le précédent épisode, dirige la société civile Drawbridge qui a été fondée pour reconstruire les régions fracturées en dehors des Cités Unies d'Amérique. George Miller, le réalisateur de Mad Max, incarnera Tarman, un docteur résident et géophysicien qui voyagera avec Sam Porter Bridges et Fragile (Léa Seydoux) sur le Magellan - un vaisseau qui peut naviguer dans l'Abysse. Le cinéaste Fatih Akın sera aussi de la partie dans le rôle de Dollman, une poupée en stop-motion qui sera le side-kick de Sam, et qui est un ancien medium coincé dans un corps de marionnette.

Parmi le casting de Death Stranding 2, on retrouve également Elle Fanning qui sera Tomorrow, tandis que Shioli Kutsuna sera Rainy. Heartman (Nicolas Winding Refn) reviendra également avec un exosquelette plus développé qui lui permet de ne pas se blesser lors que son cœur arrête de battre temporairement. Mais voilà, tout cela remonte à loin pour toutes celles et ceux qui attendent cette suite. C'est pourquoi Hideo Kojima a travaillé sur une bande-annonce absolument et faire une l'annonce tant attendue par des millions de joueuses et joueurs. Death Stranding 2 sortira en effet le 26 juin 2025.

Le collector de DS2 annoncé en image

Ce trailer de Death Stranding 2 de 10 minutes qui multiplient différents environnements et plans qui mettent une claque, artistique et graphique, confirme que cette suite semble avoir lâché les chevaux. C'est l'occasion également d'introduire de nouveaux personnages avec The President (Alastair Duncan), Lucy (Alissa Jung), un mannequin Charlie, Neil (Luca Marinelli), Doctor (Debra Wilson). En plus de l'édition Standard, la surprise qui a leaké en avance, à savoir l'édition collector a été officialisée. Cette dernière contiendra les éléments suivants :

Le jeu malheureusement en numérique visiblement

Un accès anticipé pour le 24 juin 2025

Une figurine 3" de Dollman

Une lettre d'Hideo Kojima

Des cartes avec les personnages du jeu

Une statuette de 15" de l'homme Magellan

Des bonus in-game

Le prix, selon le leak, sera de 229,99$

Source : Kojima Productions.