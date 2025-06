Death Stranding 2 On the Beach, la nouvelle exclusivité PS5 et la dernière création d'Hideo Kojima et de son studio KJP, est disponible depuis le 26 juin 2025 pour tout le monde. Certains d'entre eux ont probablement démarré l'aventure et on vous souhaite un bon voyage à travers le Mexique et l'Australie sans bouger de chez vous. Si vous en faites partie, une petite surprise concoctée par le créateur japonais et son équipe vous attend, mais à une condition. NDLR : il n'y a aucun spoiler sur l'histoire ou une mission du jeu en lui-même. Mais si vous ne voulez rien savoir, évitez la lecture.

Un easter egg festif pour Death Stranding 2 On the Beach

Malgré sa proposition de base clivante, Death Stranding 2 On the Beach s'en sort mieux que son aîné avec un score Metacritic de 90/100, grâce à sa plus grande accessibilité et à l'amélioration de points négatifs du premier jeu. À l'instar de ce qui a été fait pour Death Stranding et Metal Gear Solid V The Phantom Pain, le jeu contient un secret que tous les joueurs ne verront pas.

Comme dans les deux jeux cités, Death Stranding 2 On the Beach vous demande d'entrer votre date de naissance avant le début de jeu pour plusieurs raisons. L'une d'elles, c'est pour diffuser une vidéo vous souhaitant un bon anniversaire. Dans la séquence en question, on voit Sam se diriger vers le cockpit du DHV Magellan, dans le noir, avant de se faire surprendre par tout l'équipage, et notamment Heartman qui arrive avec un gâteau. Un entremets qui finira par terre et qui sera remplacé par une pizza. Pour voir cette scène spéciale de Death Stranding 2, il faut impérativement lancer une partie le jour de votre anniversaire, sans quoi vous n'y aurez pas accès.

Source : Dan Allen Gaming.