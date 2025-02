Le développement de Death Stranding 2 On the Beach suit son cours et Hideo Kojima devrait être dans les temps pour délivrer son prochain jeu cette année sur PS5. Il a indiqué récemment avoir terminé les sessions de postsynchronisation, qui consiste à réenregistrer des dialogues pour une meilleure qualité, avec l'actrice Shioli Kutsuna (Deadpool & Wolverine) qui incarnera le nouveau personnage de Rainy. Peu de choses sont connues à son sujet, hormis le fait qu'elle est enceinte. Mais on pourrait en apprendre beaucoup plus dans les prochaines semaines avec un événement spécial à ne pas rater pour les fans.

Une discussion Death Stranding 2 au SXSW 2025

Alors que Death Stranding 2 est pressenti pour faire une apparition lors du State of Play de ce soir - mercredi 12 février à 23h00 - l'exclu PS5 pourrait peut-être faire faux bond. Et ce qui amènent beaucoup de personnes à penser cela, c'est l'annonce conjointe de PlayStation et Kojima Productions pour un panel spécial durant le festival américain SXSW 2025. Un événement qui mêle musique, cinéma et télévision qui recevra d'ailleurs le casting de la saison 2 de la série The Last of Us.

À l'instar de la série Max, Death Stranding 2 organisera donc une discussion d'une heure pour livrer de nouveaux secrets. « Annonce officielle ! PlayStation présente Death Stranding 2 : On the Beach - panel spécial. Hideo Kojima montera sur scène au SXSW 2025 à Austin, au Texas, pour dévoiler les dernières mises à jour de DS2: On the Beach » annonce le compte X de Kojima Productions. Sur le site du studio, on promet des « nouveaux détails » sans plus de précision malheureusement.

La date de sortie sera t-elle conservée pour cet événement ou le jeu sera t-il l'une des stars du State of Play de ce soir ? À ce stade, tout est possible. Si l'on doute de sa présence, c'est parce que le montage du potentiel trailer n'était pas terminé jusqu'à il y a quelques heures. D'un autre côté, on doute que Sony Interactive Entertainment fasse entièrement l'impasse sur Death Stranding 2, étant donné que c'est l'une des deux grosses exclusivités PS5 très attendues et confirmées pour 2025, aux côtés de Ghost of Yotei. Wait & see comme on dit, mais dans tous les cas, DS2 fera parler de lui le 9 mars à 22h00.

