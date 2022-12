Hideo Kojima a fini de s’amuser avec les joueurs. Après des mois de teasing, on sait enfin Qui, Où et Quand. Le créateur japonais a continué de teaser sa future création l’air de rien, alors même que les joueurs avaient découvert les visages qui se cachaient derrière ses mystérieuses silhouettes : Elle Fanning, Shioli Kutsuna et Lea Seydoux. Pour faire plaisir à son grand copain Geoff Keighley, Kojima a choisi les Game Awards 2022 pour officialiser Death Stranding 2.

Death Stranding 2 se dévoile

Death Stranding 2 est officiel. Hideo Kojima vient enfin d’annoncer sa suite tant attendue, prévue sur PS5 à une date indéterminée. Sobrement intitulée DS2, l’exclusivité a dévoilé une première bande-annonce poignante ouvrant sur Fragile (Léa Seydoux) fuyant une menace et tentant de sauver coûte que coûte son bébé. Un Sam (Norman Reedus) plus vieux devrait reprendre la route pour partir dans une nouvelle aventure dont les tenants et les aboutissants sont encore bien mystérieux.

Kojima oblige, le trailer cache déjà plusieurs secrets, et le créateur de Metal Gear Solid invite les fans à tenter de les trouver et à partager leurs théories autour de Death Stranding 2. Il faudra se contenter de ces quelques éléments puisque aucun autre détail n’a été partagé, notamment sur ce qui changerait en termes de gameplay ou tout simplement comparé au premier opus. Il a cependant rappelé travailler sur plusieurs autres projets, dont un jeu plus expérimental qui serait un certain Overdose, ainsi que des « projets visuels » qu’il espère pouvoir vous révéler bientôt.