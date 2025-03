Après avoir été absent des Game Awards 2024, Death Stranding 2 a aussi manqué le State of Play de février 2025 alors même qu'on s'attendait à le voir. Et pour cause, les jours précédant l'événement, Hideo Kojima a teasé être au travail sur le montage d'une nouvelle bande-annonce. Mais si vous avez suivi le showcase PlayStation, et accessoirement le compte X du développeur japonais, vous savez que ce trailer n'est toujours pas sorti et n'est pas encore finalisé. Cependant, il y a toutes les raisons de croire que la vidéo va enfin arriver dans quelques jours.

Des infos supplémentaires sur Death Stranding 2

Cela fait depuis le TGS 2024 qu'on a pas eu de vraies nouvelles sur Death Stranding 2, et pour certains, ça commence à faire long. D'autant plus qu'on a toujours pas eu le droit à une date de sortie. Mais si vous l'attendez, pas de panique, il ne devrait pas y avoir de retard. Sony Interactive Entertainment a confirmé dans son dernier bilan financier que c'était l'une des deux sorties principales de 2025 sur PS5 avec Ghost of Yotei. Si vous êtes impatients de revoir cette exclusivité, rendez-vous ce 9 mars à 22h00 pour de nouveaux détails sur DS2 à l'occasion du SXSW 2025. Et une date de sortie ? On croise les doigts.

Avant sa grande annonce, Death Stranding 2 refait officiellement parler de lui. PlayStation n'a en effet pas attendu cette nouvelle présentation pour partager des informations inédites. Sur la page officielle, le jeu se dévoile un peu plus. On apprend ainsi que le monde ouvert de DS2 regorgera de « secrets à découvrir », et laissera au joueur le soin d'explorer des environnements « extrêmement variés avec des défis uniques ».

Comme dans Death Stranding, il y aura le choix dans l'approche, même si le précédent trailer semble montrer une dimension plus action. « Choisirez-vous une approche agressive, de passer inaperçu dans les rangs ennemis ou d'éviter toute forme de danger ? Vous êtes libre de choisir comment faire face à chaque situation ». Évidemment, Death Stranding 2 ne fera pas l'impasse sur le concept de Social Strand. Ce système qui permet d'interagir de manière asynchrone avec les autres joueurs. Et comme le précédent épisode, vos actions auront des conséquences directes.

« Vos actions peuvent affecter la manière dont les autres joueurs interagissent avec le monde qui les entoure, et inversement. Assurez-vous de laisser votre empreinte ». Death Stranding 2 continue de vendre du rêve aux fans, mais ce qui sera intéressant de voir, c'est si les événements climatiques, comme l'inondation, pourront par exemple être provoqués, ou du moins renforcés, par les actions des joueurs.

Des détails sur la présentation du SXSW 2025

« Annonce officielle ! PlayStation présente Death Stranding 2 : On the Beach - panel spécial. Hideo Kojima montera sur scène au SXSW 2025 à Austin, au Texas, pour dévoiler les dernières mises à jour de DS2: On the Beach » ont annoncé PlayStation et Kojima Productions il y a un mois de cela. Depuis quelques heures, on en sait légèrement plus sur ce livestream qui sera retransmis en direct. En plus d'un gros trailer, Hideo Kojima discutera du jeu et probablement des nouveautés en excellente compagnie. En effet pour ce nouveau panel, le créateur japonais sera entouré de Troy Baker (Higgs), Norman Reedus (Sam Porter Bridges) et de Woodkid. Le célèbre auteur, compositeur, interprète et réalisateur français qui sera en charge de la bande originale, avec Ludvig Forssell.

