Death Stranding 2, qui vient de sortir, n’est pas encore parfait, et un nouveau patch vient d’être déployé pour améliorer l’expérience de jeu. Voici ce qu’on sait pour le moment.

Kojima Productions continue de peaufiner Death Stranding 2 avec l’arrivée d’un nouveau patch, tandis que les joueurs poursuivent leur exploration et découvrent peu à peu les secrets du jeu. La mise à jour 1.06, désormais disponible au téléchargement, pèse un peu plus de 400 Mo (404,7 Mo précisément). Quoi de neuf ?

Une mise à jour discrète mais bienvenue sur Death Stranding 2

Pas de nouveaux contenus ni de rééquilibrages majeurs ici. Ce patch 1.06 se concentre sur l’essentiel : rendre l’expérience plus fluide et plus stable, en particulier pour les joueurs qui auraient rencontré des plantages, des freezes ou des comportements imprévus depuis la sortie du jeu.

Même si les développeurs de Death Stranding 2 n’ont pas détaillé la liste des bugs concernés, on peut s’attendre à ce que certaines anomalies visuelles ou erreurs de collision aient été réglées, comme cela avait été le cas lors des précédentes mises à jour.

On espère également que ce patch 1.06 viendra résoudre un bug gênant signalé ces derniers jours par plusieurs joueurs PS5. Un souci étrange provoque une surchauffe de la console lorsqu’on accède à la carte du jeu. Le problème semble toucher en particulier les PS5 classiques : le ventilateur s’emballe brusquement, au point d’afficher un message d’alerte thermique. Si ce bug de Death Stranding 2 n’est pas encore officiellement reconnu par Kojima Productions, nombreux sont les joueurs à espérer qu’un correctif soit rapidement intégré, peut-être déjà dans cette mise à jour.

Un suivi technique toujours aussi rigoureux

Kojima Productions semble poursuivre sa politique de suivi régulier, à la fois réactif et discret. À défaut d’introduire du contenu inédit dans Death Stranding 2, ce type de mise à jour témoigne d’une volonté claire : offrir la meilleure expérience possible, en assurant un socle technique solide pour tous les joueurs, quelle que soit leur plateforme. Le jeu devrait continuer sur cette lancée pendant encore quelques temps.

Source : PlayStation