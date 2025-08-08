Disponible depuis le 26 juin 2025 dernier uniquement sur PS5, en attendant un très probable portage PC d'ici un an au plus tôt, Death Stranding 2 continue de livrer tranquillement ses colis, même si apparemment le nombre de commandes total des joueurs n'est pour l'instant pas à la hauteur des attentes de Sony. Qu'à cela ne tienne, Kojima Productions se fend d'une nouvelle mise à jour pour son dernier titre en date, qui le fait donc passer en version 1.08 et apporte notamment un correctif bienvenu.

Livraison d'une nouvelle petite mise à jour pour Death Stranding 2

En dépit d'une réception critique globalement très chaleureuse, le nombre de joueurs s'étant connectés au réseau chiral de Death Stranding 2 sur PS5 n'aurait visiblement pas atteint les chiffres escomptés par Sony. D'un côté, la proposition assez atypique de la franchise ne semble pas attirer les foules en masse, et de l'autre les fans du premier opus reprochent à sa suite d'avoir trop simplifié la formule pour essayer de toucher un plus grand public, a priori avec un succès pour l'heure plutôt mitigé.

Kojima Productions n'entend cependant pas laisser Death Stranding 2 s'échouer tout seul sur la plage, et continue de peaufiner son dernier bébé en date. Cela prend en l'occurrence la forme d'une nouvelle mise à jour d'ores et déjà téléchargeable sur PS5, d'un poids de 925,1 Mo. Une taille relativement modeste, derrière laquelle se cachent des « correctifs mineurs et diverses améliorations ». On peut cependant citer un ajout bienvenu qu'apporte cette version 1.08 du jeu.

Cette nouvelle mise à jour de Death Stranding 2 vient en effet notamment corriger des problèmes de saccades de la caméra et de l'environnement lorsque ce bon vieux Sam Porter Bridges, toujours incarné avec classe par Norman Reedus, se déplace. Ceci devrait donc rendre ses livraisons moins propices à provoquer la nausée ou des malaises chez les joueuses et joueurs sensibles à des éléments comme le motion sickness. Il n'y a hélas autrement pas de nouvelles fonctionnalités marquantes à signaler ici. Rendez-vous donc peut-être à la prochaine livraison de mise à jour pour des changements plus importants sur Death Stranding 2.

Source : PlayStation Studios XDEV sur X.com