À quelques heures de l'événement Death Stranding 2 On the Beach au SXSW 2025, le jeu d'Hideo Kojima est victime d'un leak qui va intéresser les collectionneurs...

Aurons-nous enfin la date de sortie de Death Stranding 2 On the Beach pendant le week-end ? L'espoir est permis. Après avoir été absent d'événements importants, Hideo Kojima, Troy Baker (Higgs), Norman Reedus (Sam Porter Bridges) et le musicien Woodkid monteront sur la scène du festival américain SXSW 2025. Les détails sur cette discussion n'ont pas filtré, mais on sait que ça débutera à 22h00 (heure française), pour se terminer à 23h00 s'il n'y a pas de retard. Avant sa potentielle grande annonce, Death Stranding 2 est victime d'un leak.

Déjà des leaks sur Death Stranding 2 avant le SXSW 2025

On le sait depuis un petit mois maintenant, PlayStation et Kojima organiseront un panel Death Stranding 2 durant le SXSW 2025. D'après les récents posts d'Hideo Kojima sur ses réseaux sociaux, on devrait enfin avoir un nouveau trailer après la dernière longue bande-annonce du State of Play de septembre 2024. Avec un peu de chance, on pourrait également avoir du gameplay étant donné que le jeu a été reconfirmé comme faisant partie du line-up PS5 de 2025. Mais ce qui est attendu par des millions de joueurs, c'est la date de de sortie de Death Stranding 2 et un leak porte à croire qu'on la connaîtra dès ce week-end ou d'ici la semaine prochaine.

L'internaute billbil-kun, qui sévit sur Dealabs, a en effet eu vent de deux éditions physiques pour Death Stranding 2 On the Beach. Comme d'habitude, une version Standard semble avoir été repérée et coûtera 79,99€. Aucune surprise pour le coup. En revanche billbil-kun indique qu'un collector affiché à 229,99 dollars, soit 30 dollars de plus que l'édition collector de Death Stranding. « Une édition Collector est également prévue pour le jeu et nous confirmons qu’elle sortira en Amérique du Nord et en Europe. La sortie de cette édition dans d’autres régions du monde reste à confirmer » peut-on lire.

Malheureusement, il n'y a pas de précision sur les goodies de ce collector Death Stranding 2 On the Beach. « Le contenu de l’édition Collector ainsi que la date exacte d’ouverture des précommandes reste encore inconnus pour notre part. Cependant, les précommandes devraient débuter courant mars 2025, selon nos estimations ».

Source : billbil-kun via Dealabs.