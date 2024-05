Le dernier trailer de Death Stranding 2 a impressionné par ses visuels et ses nombreuses séquences très inspirées sur le plan artistique. Mais il a aussi, et c'est normal, laissé des millions de joueurs sur le carreau qui essaye actuellement de recoller les premières pièces du puzzle. Les joueuses et les joueurs vont avoir le temps d'analyser les vidéos sous toutes les coutures puisque la sortie n'interviendra qu'en 2025 sur PS5. Un lancement à l'automne comme son prédécesseur ? À vos pronostics ! En tout cas, il ne devrait pas y avoir de retard à l'horizon...

Où en est le développement de Death Stranding 2 On the Beach ?

Death Stranding 2 On the Beach est le nom officiel de la suite de Death Stranding. Norman Reedus (Sam Porter Bridges), Léa Seydoux (Fragile) et Troy Baker (Higgs) rempilent pour un tour, tandis qu'Elle Fanning, Shioli Kutsuna et George Miller (Mad Max Furiosa) arrivent au casting avec l'appui du réalisateur Fatih Akın. La marionnette animée en stop motion vue dans la bande annonce du State of Play et qui sera le nouveau compagnon de route de Sam Porter Bridges. On attend de le revoir dans les prochains mois, mais d'ici là, Hideo Kojima a apporté des précisions sur l'avancée du développement via Famitsu. Death Stranding 2 est dans les temps et devrait sortir dans un état « impeccable ».

Selon le développeur japonais, l'enregistrement des dialogues et des séquences en performance capture est terminé pour Death Stranding 2. Le jeu est désormais dans sa phase « d'ajustement » qui durera environ 1 an. Une étape pendant laquelle les équipes s'assurent que tout fonctionne bien, y compris les idées de gameplay ou autres. Cette déclaration d'apparence anodine est très rassurante pour la sortie du soft. Sauf si de véritables problèmes sont détectés, le lancement en 2025 sur PS5 sera maintenu. Après l'arrivée de DS2, Kojima Productions pourra entamer la production du jeu d'infiltration Physint et continuer le jeu d'horreur OD.