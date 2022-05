Lors d'une récente interview pour Leo, Norman Reedus a reconfirmé être au travail sur Death Stranding 2. Une déclaration qui a fait réagir Hideo Kojima, créateur de la franchise, sur Twitter.

Kojima semble bien prendre le leak de Death Stranding 2

Pour la deuxième fois en moins d'un an, Norman Reedus lâche que Death Stranding 2 serait bien en développement. Des déclarations surprenantes, étant donné que l'acteur est censé respecter un accord de confidentialité. Si Hideo Kojima n'avait rien dit auparavant, il n'a pas laissé passer cette « seconde boulette ». Mais il semble prendre cela avec sourire et humour. Sur son compte Twitter, le développeur japonais a posté des images de lui, batte cloutée de Negan (The Walking Dead) à la main, s'apprêtant à « punir » Norman Reedus. Des clichés accompagnés d'un message « Retourne dans ta chambre privée, mon ami », en référence à la pièce où se repose le personnage de Sam Porter Bridges dans DS, et d'un smiley plein d'amour.

Ces images ne sont pas nouvelles mais ont été prises en 2018 lorsque Hideo Kojima avait rendu visite à Norman Reedus sur le plateau de la saison 9 de The Walking Dead. Il avait même croisé Jeffrey Dean Morgan (Negan). En réagissant de cette manière, Kojima-san semble tout de même jeter de l'huile sur le feu, légitimant ainsi les dires de Reedus sur l'existence d'un Death Stranding 2. Le premier jeu, qui s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, est disponible dans sa version Director's Cut sur PS5 et PC.