Pendant près d’un an et demi, toute l’industrie est restée suspendue aux lèvres de Rockstar. Du côté des joueurs, d’abord, car nous attendions avec impatience de découvrir le trailer 2 de GTA 6 tombé cette semaine. Et du côté des professionnels, ensuite, qui attendaient surtout de connaître la date de sortie du jeu. Non pas pour y jouer, même s’il est certain que le titre sera examiné sous toutes ses coutures par les autres, mais plutôt pour savoir où positionner leurs jeux par rapport à lui. Et cela, Hideo Kojima le confirme avec Death Stranding 2.

Oui, GTA 6 a impacté la sortie de Death Stranding 2

En effet, nous l’avons appris il y a maintenant plusieurs semaines, c’est le 26 juin prochain que sortira le nouveau jeu du créateur japonais sur PS5. Pourtant, il s’avère que ce n’était pas la fenêtre de lancement envisagée par le studio. Comme l’a expliqué Kojima en réponse à une question qui lui a été posée lors de son émission A Hideo Kojima Radio, lui et son équipe visaient plutôt une sortie pour la rentrée, et plus précisément autour du mois de septembre. Mais l’incertitude concernant la sortie de GTA 6, initialement prévu pour cet automne, a poussé à faire de gros changement de calendrier.

Et la raison à cela est simple : personne ne veut se retrouver face à un monstre pareil. « Par exemple, certains disaient que GTA pouvait ou non sortir en novembre. À l’instant où il aurait été annoncé pour novembre, tout le monde se serait écarté du chemin » a-t-il déclaré, avant de continuer son analogie en évoquant le milieu du cinéma : « si un nouveau film Mission Impossible devait sortir en mai, les autres ne pourraient pas le concurrencer et changeraient alors de créneau ». C'est la même chose pour le jeu vidéo, rien de très surprenant là dedans.

Le jeu bientôt entre nos mains

Bien sûr, tout cela était avant que Rockstar Games n’annonce le report de GTA 6 à l’année prochaine, libérant ainsi la place pour l’automne 2025. Mais étant donné qu’un planning ne peut se faire à la dernière minute, il était déjà trop tard pour Death Stranding 2, dont la date de sortie a été fixée il y a longtemps maintenant. Cela dit, il faut voir le bon côté des choses : cela nous fait moins longtemps à attendre avant de replonger dans l’univers aussi fascinant qu’atypique du titre de Kojima Productions.

Source : Genki_JPN