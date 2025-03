Hideo Kojima et KJP ont apporté de nouveaux détails sur Death Stranding 2 On the Beach à trois mois du lancement. Avis aux collectionneurs à qui ils restent encore quelques euros après la précommande du collector !

La dernière présentation de Death Stranding 2 On the Beach n'a pas déçu, même si la discussion d'une heure était finalement bien dispensable. Malgré cela, le jeu a su répondre à certaines attentes des joueuses et joueurs en dévoilant notamment l'information la plus importante : la date de sortie. Hideo Kojima et ses équipes n'auront pas à craindre GTA 6 puisque DS2 sera disponible en exclusivité PS5 le 26 juin 2025, ou le 24 juin 2025 en accès anticipé si vous achetez l'édition Deluxe numérique ou l'édition collector physique.

Death Stranding 2 On the Beach arrive avec un nouveau collector

C'est avec un trailer de 10 minutes et 14 secondes, monté par Hideo Kojima, que Death Stranding 2 On the Beach a annoncé sa date de sortie. Une bande-annonce qui a assurément fait monter la hype avec un nombre de séquences visuellement et artistiquement impressionnantes, peut-être même trop d'ailleurs. Si vous vous y allez les yeux fermés, on vous conseille de garder cette vidéo pour plus tard. Quelques jours après cette prise de parole, le créateur japonais annonce de bonnes nouvelles.

D'abord, il a acté la fin de l'enregistrement des voix japonaises de Death Stranding 2 en studio. « Nous avons terminé l'enregistrement des voix japonaises l'autre jour, mais nous avons dû faire quelques prises supplémentaires. Merci beaucoup ». Tout se met donc en place pour finaliser le jeu avant la date fatidique. En plus de l'édition collector physique, Kojima Productions a fait savoir que cette suite aura le droit à son propre artbook.

« Nous avons le plaisir d'annoncer Tout l'art de Death Stranding 2 : On the Beach par Titan Books. Une suite visuellement époustouflante de l'immense succès Tout l'art de Death Stranding ». Comme pour l'artbook de Death Stranding, celui de la suite édité par Titan Books sera en anglais, et il devrait y avoir une édition limitée autour des 175 euros voire un peu plus... Mais rassurez-vous, une édition plus basique et en français devrait être disponible grâce à l'éditeur Bragelonne, du moins si Kojima Productions collabore à nouveau avec la société.

Source : Kojima Productions, Hideo Kojima.