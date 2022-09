Death Stranding 2 n'est pas encore officialisé mais il est au cœur d'une nouvelle rumeur bien étrange qui ne tient pas debout.

Death Stranding 2 sur Stadia ? Hideo Kojima n'est pas décisionnaire

Le site 9to5google a publié un article dans lequel, selon leurs sources, Hideo Kojima était censé travailler sur Death Stranding 2 en vue d'en faire une exclusivité Stadia (RIP petit ange parti trop tard). Est-ce possible ? Pas vraiment.

Non pas parce que le créateur ne pourrait pas frapper à une autre porte, il est indépendant et fait bien ce qu'il veut comme il l'a rappelé, mais tout simplement car la franchise appartient à Sony Interactive Entertainment et non à Kojima Productions. Le studio n'est donc pas libre de disposer de sa licence comme bon lui semble, et donc d'aller voir un concurrent pour proposer une suite.

D'après leurs informations, ce nouveau volet aurait dû être un jeu solo. Sans multijoueur asynchrone comme le premier opus. Après avoir été validé par Stadia, le projet aurait été annulé mi-2020 en raison de l'absence de multi. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a probablement un problème dans le choix des mots et/ou un mélange d'un précédent bruit de couloir, de façon volontaire ou non.

Une confusion avec Overdose ?

9to5google utilise bien le terme « follow-up », soit suite. Mais il est possible que le mot ait été employé dans le sens « ce qui suit DS », en clair le prochain projet et non Death Stranding 2 à proprement parler.

Hideo Kojima a-t-il toutefois été en contact avec Google Stadia ? Oui. La collaboration a-t-elle échoué ? Oui, Stadia aurait bien refusé un jeu d'Hideo Kojima selon nos confrères de VGC qui se sont révélés fiables très souvent - à noter que Google a réfuté cela, mais l'abandon de Stadia a aussi été nié à maintes reprises avant que l'on ne découvre la fermeture des studios et maintenant l'arrêt total du service. Il était question d'un titre d'horreur au format épisodique. Jusque-là, tout est limpide mais ça se complique.

Selon Tom Henderson, un insider très bien renseigné de la scène vidéoludique, Kojima-san et ses équipes travaillent sur un jeu d'horreur appelé Overdose. Le personnage principal serait une femme en robe bleue incarnée par Margaret Qualley. Une description qui correspond à son rôle dans Death Stranding. Et la confusion, volontaire ou non, part peut-être de là. Ou peut-être qu'Hideo Kojima avait prévu de recycler le personnage de Margaret Qualley (Mama) et sa tragique histoire pour une production d'horreur qui n'aurait pas été le véritable Death Stranding 2.

Et Death Stranding 2 existe t-il ? Vraisemblablement.

Hideo Kojima est actuellement sur deux projets identifiés. Un jeu Xbox qui pourrait être Overdose, le titre cloud gaming refusé par Stadia, et un autre soft sur PS5. Le développeur a supervisé un grand nombre de sessions de performance capture enregistrées depuis un studio appartenant à Sony. Ce serait Death Stranding 2 si l'on en croit les leaks de Norman Reedus auxquels le papa de MGS a réagi.

Et le projet avec la star de cinéma Elle Fanning ? On sèche en attendant d'en savoir plus.