D'autres guests célèbres en plus d'Elle Fanning et Shioli Kutsuna dans Death Stranding 2 ? Ca en prend visiblement le chemin... Hideo Kojima a scanné dernièrement deux personnalités.

Il est fort possible que Death Stranding 2 contienne encore moult caméos et voici des candidats.

Death Stranding 2 a-t-il dévoilé ses deux premiers invités ?

Elle Fanning sera au casting de Death Stranding 2 dans un rôle important, mais Hideo Kojima devrait aussi reconduire son concept de Preppers. Des personnages qui vivent reclus dans leurs bunkers et qui apparaissent sous forme d'hologramme. C'est auprès d'eux que l'on peut accepter ou délivrer des commandes dans le but de reconstruire le réseau chiral.

La particularité de ces Preppers, c'est qu'ils étaient tous basés sur des personnalités existantes. On ne va pas tous les lister mais il y avait par exemple Geoff Keighley (l'organisateur des Game Awards), le réalisateur Jordan Vogt-Roberts (Kong Skull Island...) et Edgar Wright (Last Night in Soho...), le mangaka de l'horreur Junji Ito ou encore Hermen Hulst, le patron de PlayStation Studios qui était encore chez Guerilla Games à l'époque, le studio de la franchise Horizon.

Pour la suite, Kojima-san pourrait ajouter S. S. Rajamouli, le réalisateur du film indien à succès RRR, à la liste des Preppers de Death Stranding 2. Entre deux séances de promotion pour la sortie du long-métrage au Japon, S. S. Rajamouli a rendu visite à Kojima Productions. Durant son excursion là-bas, il a été scanné par le papa de Policenauts.

Avant cela, la légende Mamoru Oshii, le réalisteur du film d'animation Ghost in the Shell, avait été photographié lui aussi dans le studio.