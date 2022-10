Pas plus tard que ce matin, Hideo Kojima a fait une grosse révélation sur Death Stranding 2. Mais là, ça s'accélère et l'on a une confirmation de l'intérieur. Volontaire ou énorme erreur ?

La productrice de Kojima Productions confirme Death Stranding 2

Depuis quelques heures maintenant, Hideo Kojima est en tendance sur Twitter en raison du teasing de son prochain jeu. Un projet qui, selon tous les indices et le leak de Norman Reedus, est bien Death Stranding 2. Est-ce possible que le créateur japonais nous mène en bateau ? Peu probable pour le coup, surtout après ce tweet de la nouvelle productrice de Kojima Productions, Tarasova Kateryna.

« Tant de questions ! Qui est excité de voir la suite ? » demande t-elle sur Twitter avec les hashtags #WhereAmI, et surtout... #DeathStranding (via Keyser44Soze).

À l'heure d'écrire ces lignes, le message est toujours en ligne. Si son compte est encore confidentiel, Hideo Kojima ou un membre de l'équipe aurait déjà dû s'en rendre compte. Dès lors, il est possible que le développeur ne cherche en aucun cas à préserver le secret de Death Stranding 2, mais s'amuse simplement à teaser les acteurs/actrices du jeu, mais également le moment où pourraient avoir lieu les prochaines annonces.

Aucune information mais on peut spéculer sur le fait qu'il y aura peut-être quelque chose à la Paris Games Week 2022, et le grand final qui aurait lieu aux Game Awards 2022 avec un trailer d'annonce.

Une star de Terrace House au casting ?

Pour le moment, contrairement à Elle Fanning, personne n'a clairement trouvé l'identité de la silhouette féminine sur le poster « Where Am I ». Mais il y a une forte supposition. En éclaircissant la photo avec les moyens du bord, on pouvait tabler sur un visage asiatique... qui pourrait finalement être Lauren Tsai. Une illustratrice, mannequin et actrice vu dans la série Legion ou le programme Netflix Terrace House : Aloha State.

En plus de suivre la jeune femme sur Twitter, Hideo Kojima a interagi avec elle à de très nombreuses reprises. Que ce soit dans la vie réelle ou via le réseau social de l'oiseau bleu. Une collaboration ne serait par conséquent pas surprenante ou farfelue.

Un autre internaute pense lui à Shioli Kutsuma qui joue Yukio dans Deadpool 2.

Quoiqu'il en soit, ce sont deux têtes connues qui pourrait intéresser le papa de MGS.

Death Stranding 2 sur l'eau ?

Et si Elle Fanning et Norman Reedus quittait la terre ferme pour l'océan, Ocean, comme le prétendu nom de code de Death Stranding 2 ? Il y a un bon bout de temps maintenant (merci FlyingFox1984 de l'avoir déterré), on voyait un artwork de Yoji Shinkawa d'un travail en cours.

Un sous-marin qui pourrait coller avec des éléments du scénario du jeu, notamment la Plage pour ceux qui l'on fait.

Réponse dans quelques semaines...