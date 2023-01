Death Stranding 2 pourrait sortir en 2024 sur PS5 si l'on en croit un leak et devrait encore avoir de nombreux invités prestigieux, y compris des anciens présents sur le premier jeu.

Chvrches de retour en Preppers dans Death Stranding 2 ?

Ces dernières heures, Hideo Kojima s'est affiché sur les réseaux sociaux aux côtés du trio de Chvrches. Un groupe de synthpop écossais, très apprécié du créateur japonais, qui a contribué à la première aventure avec le morceau de fin « Death Stranding ». Depuis de longs mois maintenant, leur retour à la bande-son de Death Stranding 2 est fortement pressenti mais la collaboration devrait aller bien plus loin.

Lors d'une escapade à Tokyo dans le cadre de leur tournée, le trio composé de Lauren Mayberry, Iain Cook et Martin Doherty a été aperçu dans les locaux de Kojima Productions. Pour prendre un café ? Peut-être mais également pour être pris en photo dans la salle spéciale qui permet au studio de concevoir des modèles 3D de personnes réelles.

Un procédé qui a été utilisé avec Death Stranding pour accoucher des Preppers, les personnages holographiques qui vivent isolés et servent notamment de points de passage pour les livraisons. Chvrches a donc l'air de faire partie de l'aventure Death Stranding 2 sous cette forme, aux côtés de S. S. Rajamouli (réalisateur de RRR) et Mamoru Oshii (directeur du film Ghost in the Shell). Est-ce que ce seront encore des hologrammes pour autant ?

Récemment, Hideo Kojima a révélé qu'il aurait voulu s'offrir les services d'une actrice de Game of Thrones, mais la rencontre n'avait pas pu se faire au final. DS2 sera bien plus qu'une suite et poussera le photoréalisme à son maximum.