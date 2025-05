Death Stranding 2: On the Beach est attendu dans plus d'un mois en exclusivité sur PS5. Avant cette sortie très attendue, on a le droit à deux grosses annonces. Avis aux collectionneurs...

Death Stranding 2: On the Beach a dû faire un gros changement à cause de GTA 6, mais finalement, c'est une excellente nouvelle pour les joueuses et joueurs. Durant un numéro de son émission de radio, Hideo Kojima a en effet confié que le jeu aurait pu sortir en septembre, au lieu du 26 juin 2025, mais que l'ombre de GTA 6 à amener KJP à modifier cette date. Cette suite sera donc disponible avant l'heure, avant même le lancement de Grand Theft Auto 6 qui a été reporté, et une grande annonce a été faite à ce propos avec une belle surprise.

Death Stranding 2 ne sera pas en retard sur PS5

Death Stranding 2 On the Beach est calé au 26 juin 2025 en exclusivité sur PS5, mais il sera jouable en avant-première dès le 24 juin 2025 si vous optez pour l'édition numérique Deluxe ou le collector physique disponible sur la boutique PlayStation Direct. Dans tous les cas, vous pouvez noter ces dates en rouge sur votre calendrier car Hideo Kojima et Kojima Productions ont annoncé que DS2 On the Beach était « Gold ».

« Death Stranding 2: On the Beach est passé gold ! Le voyage commence bientôt - encore un peu de temps à attendre avant le 26 juin » a fait savoir le studio. Qu'est-ce que cela signifie ? Que Kojima Productions a terminé le développement et que la version finale du jeu est entre les mains du studio, et en l'occurence dans la main d'Hideo Kojima dans l'image ci-dessous. On ne sait pas s'il y aura un patch day one massif d'ici là, mais il faut certainement s'attendre à une mise à jour dans tous les cas. Voilà pour la première annonce, mais Death Stranding 2 a dévoilé autre chose pour les collectionneurs.

Crédits : Kojima Productions.

Une manette collector Drawbridge pour DS2 On the Beach

Après la manette PS5 The Last of Us, une belle surprise attend les joueuses et joueurs de Death Stranding 2: On the Beach avec l'annonce d'une DualSense exclusive aux couleurs du jeu. Un accessoire pour le moins sobre, et moins originale que celle de Death Stranding, personnalisé avec l'insigne et la devise de Drawbridge. La nouvelle organisation dirigée par Fragile à laquelle Sam Porter Bridges appartient dans cette suite. Si vous voulez l'ajouter à votre collection, rendez-vous le 22 mai 2025 à 10h00 (heure française) pour les précommandes de cette manette PS5 Death Stranding 2, sur la boutique PlayStation Direct mais également chez les revendeurs habituels participants. À noter qu'un artbook sera aussi disponible dans les prochains mois.









Crédits : PlayStation.

Source : PlayStation Blog, Kojima Productions.