Ces dernières semaines, Hideo Kojima s'est rendu à Los Angeles pour enchaîner les sessions de performance capture avec les acteurs de Death Stranding 2. Léa Seydoux, Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Troy Baker ou encore Shioli Kutsuna, tout le monde était réuni pour mettre en boîte les cinématiques de cette suite. De bon augure pour une sortie pas trop lointaine ? On pourrait peut-être en apprendre davantage dans les heures à venir.

Une annonce Death Stranding 2 au PlayStation Showcase ?

Avec l'officialisation du PlayStation Showcase qui promet d'être très dense, les spéculations vont bon train sur les jeux présents lors de l'événement. Metal Gear Solid 3 Remake, Silent Hill 2 Remake, Marvel's Spider-Man 2 ou encore The Last of Us Factions, les candidats sont très nombreux. Sony Interactive Entertainment s'est déjà engagé à livrer des nouvelles sur ses jeux PS5 et PSVR 2 maison. Mais également sur des productions d'éditeurs tiers et créateurs indépendants.

« L’émission durera un peu plus d’une heure, se concentrant sur les jeux PS5 et PS VR2 en développement chez les meilleurs studios, tout autour du monde. Attendez-vous à un aperçu de plusieurs nouvelles créations des Studios PlayStation, ainsi que des jeux enchanteurs venant de nos partenaires extérieurs et de créateurs indépendants » indique le PS Blog. Une place pour Death Stranding 2 ? Kojima Productions étant un développeur externe et indépendant, tous les espoirs sont permis. Surtout après des images publiées par Hideo Kojima himself.

Sur ces photos de groupe prises dans le studio, avec l'énorme statue Ludens qui s'incruste encore, Kojima-san est accompagné de l'équipe marketing d'XDEV SIE et de la « BD Team » (Business Development probablement) de PlayStation Studios. La visite de ces deux départements, à l'approche du State of Play XXL, interroge donc. Vers une annonce importante sur Death Stranding 2 ? On peut l'imaginer. Peut-être la révélation de la date de sortie avec un nouveau teaser / trailer ? Selon un leak du character designer Frank Alberti, DS2 serait disponible en 2024. Probablement en fin d'année. Cinq ans après Death Stranding, soit une gestation un peu plus longue que le précédent épisode.

DS2 devrait être bouleversant

Death Stranding 2 va repousser les limites du photoréalisme avec des personnages criants de vérité appuyés par un éclairage plus saisissant. Cette suite utilisera encore le DECIMA Engine de Guerrilla Games (Horizon Forbidden West) mais pas que. Cette fois, Hideo Kojima se servira aussi de MetaHuman. Un outil Unreal Engine 5 qui permet de créer plus facilement des héros virtuels aux visages et animations très réalistes.

Une technique qui sera mise au service de l'émotion, si l'on en croit les récents propos tenus par Elle Fanning. La jeune actrice, qui n'est pas familière avec le monde du jeu vidéo, s'est dit très étonnée par ce qu'elle a dû faire. « Je n'avais jamais fait de motion capture, mais Léa Seydoux et Norman Reedus m'ont bien accompagnée. Quand j'ai signé pour apparaître dans Death Stranding 2, je ne savais pas qu'il faudrait véritablement jouer des scènes. Il y a vraiment des séquences fortes en émotion. Parfois, Hideo me disait vas-y, pleure et j'étais là oh mon dieu ! ». Hideo Kojima n'a pas encore révélé le rôle d'Elle Fanning mais il sera extrêmement important. Le créateur de Metal Gear Solid a en effet écrit l'un des personnages clés avec l'actrice et personne d'autre en tête... avant même qu'elle accepte cette aventure. Un pari risqué.

Rien n'est sûr, mais pour le moment, elle pourrait incarner Louise. Le bébé que l'on voit dans la première bande-annonce de Death Stranding 2. Mais comme les apparences sont souvent trompeuses avec le développeur... En termes de concept, là encore, tout n'est qu'hypothèse. Si on rassemble certains indices, alors peut-être que l'action pourrait se dérouler non pas sur la terre ferme, mais plutôt en mer. Kojima-san avait promis de repartir de zéro en cas de suite, donc un tel changement pourrait coller avec une telle ambition.

Enfin dans les nouvelles les plus récentes, on a eu la confirmation du retour de Ludvig Forsell à la bande-son. Death Stranding 2 sortira en exclusivité sur PS5. Rendez-vous le 24 mai à 22 heures pour le PlayStation Showcase avec ou sans DS2.