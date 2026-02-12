À l’occasion du State of Play, Kojima Productions a officialisé l’arrivée de Death Stranding 2: On the Beach sur PC, avec une série de nouveaux contenus à la clé pour tout le monde.

En juin 2025, Hideo Kojima revenait sous le feu des projecteurs avec Death Stranding 2: On the Beach, la suite très attendue de son OVNI vidéoludique sorti en 2019. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les fans du créateur ont été nombreux à être au rendez-vous, même s’il s’agit sans conteste d’un titre voué à s’adresser à une franche bien particulière de joueurs. Une franche que PlayStation et Kojima Productions ont toutefois l’intention d’agrandir, puisque comme annoncé à l’occasion du State of Play, le titre s’exportera très bientôt sur PC.

Death Stranding 2 confirme son arrivée prochaine sur PC

En effet, à l’instar du premier opus, il n’aura pas fallu attendre bien longtemps avant que Kojima Productions ne sonne la fin de l’exclusivité du jeu sur PlayStation, de sorte à permettre à des millions de joueurs supplémentaires de découvrir la suite des aventures de Sam Porter Bridges. Dès le 19 mars 2026, les joueurs PC pourront ainsi eux aussi se lancer dans Death Stranding 2: On the Beach, avec une version désormais disponible à la précommande sur les boutiques de Steam et de l’Epic Games Store.

Conçue en collaboration avec Nixxes Software, celle-ci embarquera une série d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités, telles que la prise en charge des écrans ultra-larges en 21:9, mais aussi super ultra-larges en 32:9, et le tout en 4K. Pour l’occasion, Death Stranding 2: On the Beach embarquera également de nouveaux modes de jeu et autres fonctionnalités à venir sur PC comme sur PS5, offrant de nouveaux défis et plus de récompenses pour les joueurs. Plus d’informations seront révélées à ce sujet le mois prochain.

Précisons que contrairement au premier Death Stranding, qui a depuis également eu droit à une version Xbox Series en fin d’année 2024, Death Stranding 2: On the Beach semble pour l’instant voué à rester une exclusivité PS5 du point de vue des consoles. Cela dit, nul doute qu’il finira à son tour par arriver du côté de la firme verte, même si cela pourrait demander encore un peu de patience. En attendant, les joueurs Xbox peuvent néanmoins en profiter pour découvrir le premier opus, disponible dans le Xbox Game Pass depuis le mois dernier.

Source : PlayStation Blog