Dead Space Remake devrait permettre aux joueurs d'apprécier le coté nostalgique de l'oeuvre tout en profitant tout de même d'améliorations et de surprises. Aussi bien dans le gameplay, que plus largement dans le déroulé du scénario. Car oui, ce Dead Space n'est pas une copie conforme en plus jolie du titre de 2008, le studio Motive a voulu faire beaucoup plus pour convaincre les joueurs.

Un scénario qui diffère pour Dead Space Remake ?

Comme repéré par The Gamer, une liste des trophées apporte quelques informations croustillantes sur le remake de Dead Space qui aura probablement une fin alternative que les joueurs devront trouver. En effet, l'une des réalisations secrètes se nomme "Réunion", accompagnée de la description suivante : "Voir l'alternative se terminant dans n'importe quel mode de difficulté". Si vous n'avez pas peur du spoil, vous pouvez retrouver l'ensemble des trophées au sein du site Truetrophies. Bien que la plupart d'entre eux soient familiers pour tous ceux qui ont joué à la version originale, il y a quelques petites nouveautés.

Pour mémoire, Dead Space Remake conserve la même intrigue de base que l'original. Situé au 26ème siècle, l'histoire suit l'ingénieur Isaac Clarke, un membre d'équipage sur un navire de réparation affecté à l'USG Ishimura , un énorme navire minier planétaire qui est devenu silencieux et qui ne donne plus signe de vie. Suite à un appel de détresse envoyé par le médecin-chef du navire Nicole Brennan (la petite amie d'Isaac), l'équipage est attaqué par des cadavres humains...mutés. C'est le début de l'horreur pour vous.

Dead Space Remake est prévu pour le 27 janvier 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series. Et on vous proposera évidemment un test très bientôt sur Gameblog pour vous en dire plus.

Que pensez-vous de l'ajout d'une nouvelle fin alternative pour le jeu ? Est-ce le genre de changement que vous attendez pour un remake ?