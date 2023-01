Après The Callisto Protocol et son lancement marqué par une flopée, les fans d’horreur pourront se tourner vers Dead Space Remake dès le 27 janvier 2023 sur consoles et PC. Le titre sorti initialement en 2088 avait séduit par son ambiance viscérale, ses graphismes soignés et un sound design aux petits oignons. Le remake va être entièrement retravaillé et devrait réserver quelques surprises malgré tout in-game. En revanche, EA vient de faire une belle annonce pour celles et ceux qui ont ou vont précommander Dead Space Remake.

Un jeu gratuit offert avec Dead Space Remake

Dire que Dead Space est un ténor du survival horreur serait un doux euphémisme. Le jeu a marqué toute une génération lors de son lancement et a influencé nombre de productions par la suite. Le second opus avait transcendé la formule avec de nouvelles mécaniques de gameplay et une ambiance encore plus travaillée, horrifique et hollywoodienne. Bonne nouvelle pour celles et ceux qui voudraient se replonger dans le meilleur opus après avoir terminé Dead Space Remake, EA va faire un beau cadeau mais pas à tous les joueurs.

L’éditeur américain vient en effet d’annoncer que toutes celles et ceux qui précommanderont le jeu avant sa sortie recevront gratuitement une copie de Dead Space 2. Le titre sera débloqué automatiquement dès le lancement de Dead Space Remake le 27 janvier. Petit hic, cette offre n’est limitée qu’à Steam. Les joueurs Xbox et PlayStation ne pourront donc pas profiter de ce jeu gratuit. Les joueurs l’ayant déjà réservé sur la plateforme de Valve recevront automatiquement ce cadeau.

Pour mémoire, Dead Space 2 est considéré comme le meilleur épisode de la franchise. Après les événements du premier opus, Isaac Clarke se réveille dans une immense ville spatiale où il se retrouve encore une fois confronté aux Necromorphs. Un cauchemar sans fin où il doit lutter contre la folie et les visions de sa fiancée morte. Un jeu gratuit qui tiendra en haleine les joueurs pendant un peu moins de 10 heures.