Dead Space Remake sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC le 27 janvier prochain, l'une des grosses sorties de janvier 2023. C'est donc l'heure de la traditionnelle vidéo pré-lancement.

Dead Space Remake nous retourne la tête

Moins de deux ans après son annonce, Dead Space Remake est déjà prêt à effrayer de nouveau les joueurs et la pression est forte. À ce jour, l'original fait toujours partie des meilleurs survival-horror sur le marché et il faut donc être à la hauteur de l'enjeu en réussissant à l'améliorer sans le dénaturer.

On verra ce qu'il en sera mais le trailer de lancement, qui rappelle beaucoup celui de The Callisto Protocol, est plus qu'alléchant. Une bande-annonce qui débute avec le crash du vaisseau dans lequel se trouve Isaac Clarke et ses collègues, et d'emblée, la différence frappe aux yeux. La mise en scène semble plus cinématographique que jamais, mais surtout, c'est l'ampleur prise par chaque décor, même le plus anodin, qui impressionne. Une sensation qu'on certainement eu celles et ceux qui ont bouclé le remake de Resident Evil 2.

Et même si l'accent est mis sur l'action, pas de panique, l'horreur et la frousse seront au rendez-vous avec des effets visuels dynamiques (éclairage, fumée...) plus réalistes et un sound design nettement plus travaillé, entre autres choses.

Si vous jouez sur PC et que vous achetez Dead Space Remake sur Steam, vous pourrez réclamer un exemplaire de Dead Space gratuitement. Et pour les consoles ? Rien ! Les joueurs ces plateformes pourront se consoler avec l'énorme collector qui comprend un casque taille réelle d'Isaac Clarke, qui s'illumine et peut être porté pour un cosplay, mais il faudra attendre au-delà de la sortie initiale pour l'avoir.