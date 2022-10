À sa sortie le 23 janvier 2023, Dead Space Remake n'aura pas à bouleverser le survival-horror comme il l'a fait en 2008, mais devra se transcender lui-même en respectant et en améliorant la vision du jeu de Visceral Games. Ça semble très bien engagé !

Dead Space Remake, un pilier du survival horror

Bien plus qu'une mise à jour visuelle

Bien que la série se soit écartée de son chemin au fil des épisodes, avec un troisième volet moins aimé en raison de sa forte tendance pour l'action, le premier opus est encore dans les mémoires. Et c'est à ce titre que Dead Space Remake veut faire aussi bien et même mieux.

Pour cela, les équipes d'EA Motive ont eu à cœur de rester absolument fidèle à l'original. Si le contenu général est identique, l'aspect visuel est radicalement différent. D'une scène à l'autre, le titre est méconnaissable comme le passage où l'on doit réactiver des générateurs. Cette fois, les décors sont plus détaillés certes - merci le Frosbite Engine dernière génération - et plus d'éléments viennent nourrir une narration environnementale absente de l'original. C'est également l'un des endroits qui profitent de la souplesse des déplacements en apesanteur avec une gestion à 360° hérité des deux opus suivants.

Mais le soft saura aussi surprendre avec un tout système appelé Intensity Director. Grâce à lui, les développeurs ajustent de manière dynamique des effets visuels de l'environnement (la lumière, la fumée...). Dans une séquence de décontamination, on ressent plus ce sentiment d'être enfermé avec un ennemi qui pourra « disparaître » sous les effets pour mieux nous sauter dessus par la suite en nous prenant de court. Un système qui permet également de changer les points d'apparition des Nécromorphes et la façon dont ils attaquent Isaac.

Autre modification et pas des moindres, ce remake a été pensé comme un long plan séquence avec la suppression de tout chargement ou de coupure caméra pour garder le joueur scotché à la manette et afin d'avoir une immersion « sans précédent ». Les équipes réservent aussi de nouvelles zones à explorer.

Un héros plus vivant que jamais

L'histoire de Dead Space Remake sera celle que vous avez connue mais avec plusieurs petits twists. D'abord, l'introduction d'éléments narratifs de DS2 et DS3 pour approfondir le lore dès le départ. Isaac Clarke a aussi trouvé une voix, celle de l'acteur Gunner Wright qui double le protagoniste dans le deuxième et troisième épisode.

Le tout nouveau système A.L.I.V.E. lui traduira l'état psychique et physique de notre héros. Ce programme nous donne des retours sur la respiration et le rythme cardiaque d'Isaac, et inclut les dialogues et autres sons prononcés. Le simple fait de courir, de participer à un combat ardu ou de perdre de l'oxygène auront des effets. En cas de jumpscare, l'effroi se fera sentir dans la nouvelle voix d'Isaac. Une voix qui sera affectée suivant l'état de fatigue de notre survivant selon trois degrés (normal, fatigué ou blessé). De même, la reprise d'oxygène ne « fera plus jeu vidéo » dans le sens où maintenant, Isaac reprend son souffle progressivement et non de manière immédiate.

Un jeu plus gore, un sound design perfectionné

Plus c'est gore, mieux c'est, non ? Vous allez être normalement servis. Car désormais, chaque tir de vos armes est en capacité d'arracher la chair des nécromorphes, leurs muscles pour au final faire voler leurs os en éclat. À voir si, dans le feu de l'action, tout cela sera réellement décelable ou non.

L'ambiance sonore de Dead Space Remake va aussi entrer dans une nouvelle dimension via différentes technologies ou procédés comme l'occlusion / obstruction audio et l'audio 3D. Concrètement, les sons prennent en compte la position du héros, des obstacles ou types de matériaux. Si vous êtes face à une porte en métal avec une vitre sur le côté, les sons seront diffusés à travers la vitre et non la porte. Les armes ont également été révisées pour un meilleur rendu sonore. Par exemple, la partie plasma du cutter plasma est plus précise que dans l'original.

De nouvelles améliorations d'armes

Envie d'un cutter plasma ou fusil d'assaut plus évolués ? Dead Space Remake cache de nouveaux objets d'amélioration dont la nature est encore secrète...

Nos extraits de gameplay maison