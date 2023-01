EA Motive a enfin lancé son très attendu remake de Dead Space il y a quelques jours et les retours, de la presse et des joueurs, sont très majoritairement positifs. Non seulement Motive a repris l’un des meilleurs survival horror du début des années 2000, mais en prime, il l’a très largement amélioré que ce soit en termes de gameplay, de level design ou encore, et bien évidemment, technique.

Dead Space Remake VS Dead Space (2008), il n'y a pas photo

Comme le studio nous l’avait démontré à de nombreuses reprises lors de ses présentations, Dead Space Remake va plus loin que le simple ravalement de façade. En plus d'apporter tout un tas de nouveautés (amélioration du gameplay, doublage d’Isaac, quêtes annexes, etc.) il profite de cette revisite pour changer son level design en de nombreux points.

Non seulement cela permet de rendre certaines séquences emblématiques définitivement culte, mais en prime la progression, la mise en scène et l’ambiance générale gagnent énormément en rythme et en qualité. Par exemple, le jeu n'est désormais plus découpé en plusieurs chapitres, mais peut bel et bien se faire d'un trait. De très nombreuses séquences et de passages ont été ajoutés pour relier toutes les zones du vaisseau entre elles. Et rien que ça, ça fait la différence. Mais on ne va pas vous refaire le test du jeu, il est déjà bien assez dense comme ça.

La chaîne Youtube ElAnalistaDeBits, spécialisée dans les comparatif et autres analyses vidéo, a d’ailleurs fait le tour de quelques nouveautés et changements majeurs. Et il n’y a pas à dire, le travail est colossal sur ce Dead Space Remake, bien qu’il ne soit pas encore parfait. Le jeu souffre en effet de plusieurs bugs gênants qui devraient toutefois être réparés sous peu. EA Motive tient d’ailleurs à jour un gros post à ce sujet.

Un étalon graphique sur tous les supports ?

En prime, Dead Space Remake peut se vanter d'être tout simplement sublime. Digital Foundry, spécialiste dans le domaine, affirme en effet que le jeu est un « remake de grande qualité ». Alors, oui, il tousse parfois un peu et quelques bugs résiduels subsistent, mais le fait est que le jeu s'en tire globalement haut la main sur tous ses aspects visuels et audio. Une mention spéciale est d'ailleurs donnée au sound design, particulièrement bluffant, au ray tracing et à la gestion des effets volumétriques, dont l'éclairage.

Digital Foundry souligne par ailleurs que les versions consoles sont tout à fait honnête, et même plus que cela même si les mesures affichent un niveau de pixel plus bas que la résolution visée par les différents modes graphiques. En revanche, le spécialiste déclare qu'effectivement, le VRS peut avoir quelques problèmes sur PS5. Mais comme dit plus haut, EA Motive est sur le dossier.

Si le jeu vous intéresse, sachez que Dead Space Remake est disponible depuis le 27 janvier dernier sur PS5, Xbox Series et PC.