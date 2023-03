Dead Island 2 n’est plus l'arlésienne irréaliste qu’il était jusqu’ici, le jeu s'apprête enfin à sortir et se montre encore. C’est extrêmement gore et ça sent le fun à plein nez

Après des années de développement rocambolesque, Dead Island 2 va enfin voir le jour le 21 avril prochain sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One. Les développeurs profitent donc du sprint final pour nous faire saliver avec du tout nouveau gameplay.

Durant plusieurs minutes, Dead island 2 a en effet dévoilé ce qu’il avait dans le ventre, et ce qui se trouvait également dans celui de ses zombies. Comme annoncé depuis un moment, le jeu prend pour destination Los Angeles et ses alentours et propose un open world ensoleillé, décomplexé et gore à souhait.

Dead Island 2 s'annonce vraiment très gore et jubilatoire

Jouable seul ou en coopération Dead island 2 nous offrira l’opportunité d’incarné six survivants différents. Pour cette session de gameplay, c’est Dani, une jeune femme a langue bien pendue qui excelle en agilité. Les développeurs nous affirment d'ailleurs que si chaque héros aura ses propres spécificités, le système de compétences ultra malléable, à base de cartes, du jeu permettra aux joueurs de se créer des builds différents.

Plus que les opus précédents, Dead Island 2 ne semble pas se prendre au sérieux une seule seconde. Le fun semble prendre le dessus tout comme le grand spectacle, assuré notamment par le système FLESH développé par le studio. Cette technologie permet au jeu d’aller dans les extrêmes en termes de gore. La localisation des dégâts est annoncée comme étant particulièrement réaliste. Il est possible de littéralement peler les zombies, les démembrer ou complètement les réduire en bouillie. À l'écran, pour cette présentation en tout cas, le spectacle est au rendez-vous. Les impacts sont extrêmement violents, le sang gicle par seaux entiers et les entrailles tapissent les murs très rapidement.

Une suite sang pour sang fun

Comme toujours, Dead Island 2 fera la part belle aux affrontements au corps-à-corps qui s’annoncent d’office très bourrin. D’autant qu’il sera toujours possible de se crafter des armes complètement surréalistes et que les zombies seront souvent en grand nombre et qu’il existera même plusieurs infectés spéciaux particulièrement vicelards, dont certains sacrément costauds. Ça va saigner. Les armes à feu seront également présentes, mais devraient être plus rares.

Outre les infectés, on rencontrera également plusieurs PNJ, tous plus timbrés les uns que les autres, qui nous donneront parfois des quêtes secondaires facultatives. L'occasion de mettre la main sur du matos en plus d'avoir le droit a quelques séquences décalé, comme nous le teasent les développeurs.

Cerise sur le gâteau Dead Island 2 proposera également une édition collector avec, des goodies physiques et numériques, ainsi qu’un accès aux futures extensions. Oui, puisque plusieurs DLC sont d’ores et déjà prévus, tout comme du contenu gratuit d’ailleurs. Enfin, le studio a rappelé l'arrivée d'une statue en résine « premium et collector », à l'image d'une des protagonistes du jeu, Amy. Dead Island 2 nous donne également rendez-vous dans les semaines à venir pour de nouveaux visuels avant sa sortie.