Après 8 ans d'attente, le jeu de zombies Dead Island 2 est enfin en route pour sortir, sur la bonne pente. Dans ce contexte le studio Dambuster s'est entretenu avec nos confrères de chez Game Informer pour parler des différentes évolutions à venir. Dont notamment son système de violence et de gore qui s'annoncent particulièrement réalistes... Tout un programme pour les amateurs de sang.

Dead Island 2 va pousser le vice assez loin

Quand on joue à un jeu de zombie il ne faut pas chipoter sur la violence et justement à ce niveau Dambuster Studios souhaite aller très LOIN. On apprend ainsi l'existence du système de rendu FLESH pour Fully Locational Evisceration System for Humanoids. Très concrètement il s'agit de transformer les zombies en piñatas vivantes. Plus précisément, les blessures seront procédurales. Le système modélisera alors les blessures selon le type d'arme qui est utilisé. Les couteaux trancheront et les marteaux écraseront, et ils traverseront des couches de peau, de graisse, de muscles, d'os et d'organes pour un rendu 100% réaliste. À force de frapper au même endroit, vous finirez par démembrer le zombie.

Toujours plus réaliste, un développeur précise que le jeu possède aussi un système d'ecchymoses autour des blessures. Ca vous dégoute hein ? Nous oui. Le gore est en plus réfléchi pour rendre le tout plausible. Vous n'allez pas pouvoir couper quelqu'un en deux avec un couteau et les dégâts que vous allez causer vont dépendre de plusieurs facteurs dont le nombre de fois où une zone est frappée. Idem selon la nature les éléments autour de vous (le revêtement, etc).

Bref Dead Island 2 devrait largement innover à ce niveau et franchir une nouvelle étape dans la représentation graphique dans le jeu vidéo. Espérons qu'une course au gore ne soit pas non plus en train de se dérouler.