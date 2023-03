Dead Island 2 sera plus fun et plus gore que le jeu de Techland (Dying Light), mais sera t-il aussi plus généreux ? Le directeur artistique révèle ce qu'on peut en attendre.

Si vous n'avez pas eu votre dose de monstres dans la série The Last of Us, vous serez amplement servis avec les zombies de Dead Island 2. Un jeu plus long ou plus court que le précédent ? On a une réponse.

La durée de Dead Island 2 dévoilée

Même si la durée de vie d'un jeu ne fait aucunement sa qualité, certains joueurs aiment bien en avoir pour leur argent. Et à l'inverse, d'autres saturent un peu des titres qui s'étirent sur des dizaines d'heures. Mais qu'en sera t-il de Dead Island 2 lors de sa sortie le 21 avril 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC ? On sera sur une moyenne raisonnable.

Adam Olsson, directeur artistique sur cette suite, a dit qu'il faudrait environ 20 heures pour boucler le soft. Un temps de jeu qui inclut la campagne principale en solo, et certaines activités telles que les quêtes secondaires.

Je ne sais pas exactement. En participant à des missions secondaires et à d'autres activités, la durée totale de Dead Island 2 devrait avoisiner les 20 heures. Via WCCFTech.

Comme précisé, cela prend en compte certaines missions annexes, mais pas toutes. En plus de cela, Olsson rappelle que Dead Island 2 a un mode co-op, des collectibles ou offre la possibilité de recommencer le scénario avec un autre personnage aux caractéristiques différentes. Selon le site How Long to Beat, il fallait environ 27 heures pour finir Dead Island 1 avec les à-côtés (quêtes facultatives).

Un bon petit jeu seul ou à plusieurs ?

La seconde preview à laquelle nous avons été convié nous a permis de confirmer nos premières impressions. Dead Island 2 ne rimera pas avec innovation, mais ce n'est pas grave. Après une gestation laborieuse, Dambuster Studios semble avoir capté l'essence de la franchise. Une suite qui fera la part belle au charcutage de zombies, dans un festival ultra gore, et offrira une nouvelle approche des compétences pour varier les plaisirs dès la première partie.

Rendez-vous le mois prochain sous le soleil d'Hell-A.