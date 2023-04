Si la version finale de Dead Island 2 est du même tonneau que ce que nous avons essayé à deux reprises, alors ce sera l'une des sorties jeux vidéo d'avril 2023 à ne pas rater pour les amateurs du genre. Encore plus après toutes ces années d'attente, mais c'est bon, il arrive enfin !

Dead Island 2 impossible à platiner en solo

Les trophées PS5 et PS4 de Dead Island 2 ont été révélés avant la sortie du jeu. Pour les plus curieux, qui n'auraient pas peur de se spoiler l'aventure, la liste complète est disponible sur TrueTrophies. Des trophées plutôt classiques pour lesquels il faudra remplir un certain nombre de missions principales, récolter une arme légendaire ou encore rencontrer tous les types de zombies qui grouillent dans les rues d'Hell-A pour les ajouter à votre encyclopédie zombiesque.

Mais voilà, si vous êtes un joueur uniquement solo, ça va être plus délicat pour ne pas dire impossible de décrocher le Platine de Dead Island 2. En effet, deux trophées exigent d'être en coopération. L'un d'eux s'obtient en réanimant cinq fois des collègues, et l'autre, en complétant 5 quêtes à plusieurs. Peu importe si ce sont des missions obligatoires ou secondaires apparemment.

Lors de nos previews de Dead Island 2, nous n'avons pas pu mettre les mains sur le multijoueur coopératif. Du coup, on ne sait pas comment fonctionne le multi encore. Est-ce qu'il y a un système de matchmaking par exemple, ce qui permettrait de réaliser plus facilement ces deux tâches liés aux trophées co-op ? Il faut espérer pour les chasseurs en herbe.

Une île qui n'en est pas vraiment une

Le premier jeu se déroulait sur l'île paradisiaque de Banoi, au large des côtes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais Dead Island 2 se passera à Los Angeles. Ou plutôt Hell-A. Et comme tout le monde le sait, ce n'est pas vraiment une île, ce qui a amené The Gamer à interroger le studio sur le sujet. Alors pourquoi avoir conservé le terme « Island » ? Une histoire de métaphore...

L'histoire de Dead Island 2 se déroule dans une ville mise en quarantaine et isolée du monde extérieur à la suite de l'épidémie. Comme le gouvernement a mis sous cloche la ville, elle est devenue, au sens métaphorique du terme, une île. Une zone isolée qui a sa propre personnalité. Via The Gamer.

En choisissant L.A, cela permet également aux développeurs de garder cette dimension paradisiaque / ensoleillée, avec des environnements parfaits pour une carte de postale.

Un festival de gore pour Dead Island 2

Outre ce changement de décor, Dead Island 2 se différenciera de son aîné par un aspect gore nettement plus prononcé, grâce au nouveau système FLESH. Une technologie qui est la source des démembrements très réalistes et bien plus sanglants du jeu. Les blessures s'adapteront à l'arme et vous pourrez découper les zombies de manière plus authentique. Par exemple, un couteau pourra entailler la peau d'un mort-vivant, et vous pourrez continuer le massacre avec un marteau ou autre pour vous attaquer aux muscles et aux os.

Une suite plus violente qui sera également plus intéressante de par son approche des compétences. Ici, il faudra construire un deck de cartes pour débloquer des capacités. Pas de points à dépenser ou autres, il faut juste les dénicher au fur et à mesure. Et le gros plus, c'est qu'on peut changer les combinaisons à tout moment sans se soucier d'un quelconque système d'économie justement.

Dead Island 2 arrive le 21 avril 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC Epic Games Store.