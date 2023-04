Dead Island 2 va t-il saigner votre portefeuille et mettre à genoux votre machine ? Voici toutes les configurations de la plus faible à la plus élevée.

Le massacre de zombies dans Dead Island 2, c'est pour très bientôt. À quelques jours de la sortie, Dambuster Studios répond à une question cruciale : aurez-vous le matos pour le faire tourner sans problème ? Voici tous les détails pour vous préparer à l'arrivée du jeu.

Tout savoir sur les configurations PC de Dead Island 2

Après neuf ans, Dead Island 2 est fin prêt à sortir et ne fera pas machine arrière puisqu'il est gold. Le titre sera disponible le 21 avril 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Et comme à chaque grosse sortie, les joueurs PC scrutent les configurations requises afin de savoir si leur machine va suivre ou être à la peine. Soyez rassurés, contrairement à The Last of Us Part 1 ou Stalker 2, cette suite ne devrait pas repousser votre matos dans ses retranchements.

Configuration minimum (1080p 30 fps) de Dead Island 2

Processeur : AMD FX-9590 ou Intel Core i7-7700 HQ

Carte graphique : AMD Radeon RX 480 ou GeForce GTX 1060

Mémoire : 10 Go

Stockage : 70 Go

Configuration recommandée (1080p 60 fps)

Processeur : AMD Ryzen 5 5600X ou Intel Core i9-9900K

Carte graphique : AMD Radeon RX 660XT ou GeForce RTX 2070 Super

Mémoire : 16 Go

Stockage : 70 Go

Configuration en « Élevé » (1440p 60 fps) de Dead Island 2

Processeur : AMD Ryzen 7 7700X ou Intel Core i5-12600KF

Carte graphique : AMD Radeon RX 6750 XT ou GeForce RTX 3070

Mémoire : 16 Go

Stockage : 70 Go

Configuration en « Ultra » (4K 60fps)

Processeur : AMD Ryzen 9 7900X ou Intel Core i7-13700K

Carte graphique : AMD Radeon RX 6950 XT ou GeForce RTX 3090

Mémoire : 16 Go

Stockage : 70 Go

Les développeurs précisent également que Dead Island 2 supporte le Fidelity FX Super Resolution et Contrast Adaptive Sharpening pour les cartes AMD Radeon.

Les premières minutes du jeu

En parallèle de ces configurations PC, nos confrères d'IGN ont publié les 11 premières minutes, sans coupure, de Dead Island 2. Une intro qui met dans le bain de l'histoire et qui prouve, une fois de plus, que le titre sera extrêmement gore. Un parti-pris complètement assumé par les équipes qui ont créé un système de démembrement exprès pour cette suite.

Ce deuxième épisode se déroulera non pas sur une île déserte, du moins au sens strict du terme, mais à Los Angeles. La Cité des Anges qui est ici renommée Hell-A. Pourquoi avoir gardé le nom d'Island dans ce cas ? C'est à prendre au sens métaphorique comme expliqué par James Worrall, le game director de Dead Island 2.

L'histoire de Dead Island 2 se déroule dans une ville mise en quarantaine et isolée du monde extérieur à la suite de l'épidémie. Comme le gouvernement a mis sous cloche la ville, elle est devenue, au sens métaphorique du terme, une île. Une zone isolée qui a sa propre personnalité. Via Gameblog.

Dead Island 2 sera jouable en solo ou en co-op, mais il y a une très mauvaise nouvelle pour les chasseurs de trophées. Si vous ne trouvez pas de compagnon de jeu, impossible de faire tomber le Platine. En effet, deux missions exigent d'être au moins deux personnes pour être validées. Enfin, Dambuster Studios déclare que le soft n'est pas compatible cross-play, donc vous serez contraint de jouer avec des joueurs d'une même plateforme.