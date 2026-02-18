Dead by Daylight est toujours très populaire et jouit d'une vaste communauté de fans acharnés. C'était l'un des pionniers du genre multijoueur asymétrique à sa sortie et c'est l'un des derniers survivants aujourd'hui. Beaucoup s'y sont essayés et peu ont réussi à l'égaler. 10 ans après, son univers continue de s'étendre et la licence vient même de faire de très grosses annonces.

Deux énormes surprise pour Dead by Daylight

Outre le jeu multijoueur, Dead by Daylight a eu le droit à quelques dérivés, notamment en format papier mais aussi par le biais d'un jeu de séduction un brin what the fuck notamment. Prochainement, la licence va se diversifier davantage et passer par la case cinéma et même série. Ce sont nos camarades de chez The Hollywood Reporter qui ont vendu la mèche en affirmant que le projet était en cours et que deux grands habitués de l'horreur s'occupaient de l'écriture. Ce sont donc David Leslie Johnson-McGoldrick, à qui l'on doit notamment Orphan ou encore The Conjuring 2, et Alexandre Aja, réalisateur de Crawl et du très sanglant Piranha 3D, qui chapeauteront cette adaptation cinématographique. Elle sera produite par Blumhouse et Atomic Monster de James Wan (Saw, Insidious, Malignant).

Il était évident que ça finirait par arriver tant Dead by Daylight est taillé pour ça finalement. Le jeu s'inspire des slashers traditionnels et a fini par construire tout un univers fantastique à base d'entités et de sacrifices surnaturels. Largement de quoi justifier un scénario de série B pour un film sanglant au cinéma. Pour le moment, aucun réalisateur n'a été nommé et aucune date de sortie n'a été arrêtée.

Outre le film, d'après Dread Central, Dead by Daylight espère également se décliner en série d'animation et serait actuellement à la recherche de showrunners. La série serait directement inspirée des jeux et devrait se concentrer sur un groupe de survivants tentant de s'échapper d'un piège mortel en étant traqués par des tueurs fous. Une partie de Dead by Daylight classique en gros. Là aussi, le projet n'est pas plus avancé que ça, il l'est même moins que le film.

