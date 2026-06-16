Il n'est plus si rare de voir des jeux survivre des années, voire des décennies, à tel point qu'on ne les imagine même plus disparaître du paysage. World of Warcraft, League of Legends ou encore Dead by Daylight en sont de bons exemples. Ce sont de véritables dinosaures chacun dans leur domaine. D'ailleurs, League of Legends et Dead by Daylight vont profiter de 2027 pour revoir leur copie et s'offrir un vrai ravalement de façade. Si l'on ne sait pas encore comment le MOBA de Riot Games va aborder la chose, du côté de Behaviour, les projets sont clairs comme de l'eau de roche, et on a pu en avoir un aperçu.

Dead by Daylight prévoit une tonne de contenu

Dead by Daylight fête ses 10 ans cette année et compte bien gâter ses joueurs. Le jeu d'horreur asymétrique était l'un des pionniers du genre et c'est désormais l'un des derniers survivants. Grâce à son gameplay aussi accessible qu'amusant, son ambiance particulièrement prenante et ses très nombreuses collaborations avec les géants de l'horreur. Que ce soit les films ou les jeux vidéo, c'est le carton plein. Désormais disponible sur tous les supports, DbD est un carton et fédère des dizaines de milliers de joueurs chaque jour. Ils sont plus de 41 000 rien que sur Steam pendant que ces lignes sont écrites. Pour sa dixième année d'existence, Dead by Daylight va voir les choses en grand et prévoit une feuille de route chargée en nouveautés.

Juin 2026 : Deux nouveaux chapitres avec un nouveau tueur, Jason, et un nouveau survivant, Shane Wiigwaas. 16 juin : Chapitre sous licence Jason (Vendredi 13) 25 juin : Chapitre Original The Life Road

Juillet : Faille Sunflesh

Août 2026 : Premier chapitre communautaire avec un nouveau tueur, Le Jugement et une survivante, Aurora

Octobre 2026 : Nouvelle Faille

Novembre 2026 : Nouveau chapitre sous licence Terrifier

Décembre 2026 : Nouvelle carte originale, Le Centre Commercial

Janvier 2027 : Nouvelle Faille

Mars 2027 : Nouveau chapitre original basé sur The Casting of Frank Stone

Avril 2027 : Nouveau Survivant

Une refonte graphique arrive pour DbD en 2027

En plus de ces ajouts, de nombreux évènements seront lancés tout au long de l'année, comme le Banquet Noir de mi-juin à juillet 2026, pour fêter l'anniversaire des 10 ans de Dead by Daylight. Bien évidemment, on s'attend aussi à de nombreux skins. Eddie de Iron Maiden ou encore Hinako de Silent Hill font par exemple été confirmés. Mais aussi des collaborationa vec Diablo 4 et Scooby-Doo !

2027 sera également une année importante pour Dead by Daylight puisque, comme League of Legends, le jeu va faire peau neuve. Nouveau moteur graphique, amélioration significative du visuel, de la modélisation des personnages et des tueurs mais aussi des animations… Le jeu va être méconnaissable si l'on en croit les premiers aperçus qui ont été offerts durant le grand rendez-vous anniversaire. Pour rappel, Dead by Daylight est actuellement disponible sur toutes les plateformes.