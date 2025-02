James Gunn et Peter Safran ont donné plein de nouvelles sur l’avenir du DCU et ce à quoi s’attendre. Le programme est tout simplement énorme, alors j’espère que vous avez bonne mémoire !

DC Studios vient de dévoiler une mise à jour importante sur son univers cinématographique et télévisuel (le DCU). James Gunn et Peter Safran ont confirmé plusieurs avancées, mais aussi des projets retardés ou en difficulté. Entre films, séries et animations, voici un récapitulatif complet des annonces.

Superman, Peacemaker, Supergirl... Des projets en bonne voie !

Les projets Superman et Peacemaker : Saison 2 avancent bien au sein du DCU. Le film Superman, réalisé par James Gunn, est en phase avancée de post-production et sortira le 11 juillet 2025. La saison 2 de Peacemaker arrivera quant à elle sur Max en août 2025. Dans le même temps, on peut apprendre que le tournage de Supergirl: Woman of Tomorrow, réalisé par Craig Gillespie, est déjà à mi-parcours. Ce film centré sur Kara Zor-El sortira le 26 juin 2026.

Autre projet d’envergure, la série Lanterns, mettant en scène Kyle Rayner et John Stewart, vient de démarrer sa production. Prévue pour une sortie début 2026 sur Max, elle explorera le rôle des Green Lanterns sous un angle plus dramatique.

James Gunn a profité de cette mise à jour pour réaffirmer une règle essentielle pour le DCU : aucun projet ne sera lancé sans un scénario finalisé.

Faire un bon film avec un bon script est déjà un défi. Faire un film alors que le scénario est en cours d’écriture, c’est presque impossible.

Cette nouvelle politique vise à éviter les réécritures de dernière minute et les retards qui ont plombé certains films DC par le passé.

Batman et les deux univers distincts en parallèle

Concernant Batman: The Brave and The Bold, Gunn et Safran ont confirmé que ce film se déroulera dans un univers distinct de celui de Matt Reeves. Robert Pattinson ne reprendra donc pas son rôle. Il est même possible que cette version du Chevalier Noir apparaisse dans d’autres films avant son propre long-métrage. De son côté, et hors DCU, le développement de The Batman: Part II continue. Matt Reeves n’a pas encore livré un script complet, mais les éléments présentés jusqu’à présent sont jugés très prometteurs.

De nombreuses séries et films d’animation en préparation

Plusieurs projets animés sont en cours de développement et devraient enrichir l’univers du DCU avec des approches variées. Dynamic Duo, actuellement en pré-production, explorera les débuts de Dick Grayson et Jason Todd en tant que Robin, offrant un regard inédit sur leur formation sous l’aile de Batman. Blue Beetle aura également droit à sa propre série animée, un projet en développement actif qui pourrait bientôt être validé. De son côté, My Adventures with Green Lantern suivra Jessica Cruz, une lycéenne dont la vie bascule lorsqu’un anneau de pouvoir Green Lantern la choisit comme nouvelle championne.

La série DC Super Powers, quant à elle, plongera les spectateurs dans l’univers de l’Alliance School for Heroes, où de jeunes super-héros comme Lightning, Flash, Plastic Man, Aquagirl et Green Lantern s’entraîneront sous la supervision de Martian Manhunter pour devenir les protecteurs de demain. Enfin, Starfire aura droit à son propre film d’animation, qui la mettra en scène dans un voyage galactique aux côtés de Crush, Fern et la princesse Amethyst de Gemworld, à la découverte des mystères du cosmos.

Teen Titans et des nouveaux projets live-action au sein du DCU

Le projet de film Teen Titans avance bien. Le scénario, écrit par Ana Nogueira, est en phase de révision, mais James Gunn semble très confiant quant à la direction prise. Un film centré sur Deathstroke et Bane est également en cours d’écriture, confié à Matthew Orton. Gunn a seulement laissé entendre que ce projet ne serait pas une simple confrontation entre les deux personnages, mais une histoire plus complexe inspirée d’eux. Le projet Booster Gold est toujours en développement, même si son showrunner initial a quitté le projet. DC Studios est actuellement en recherche d’un remplaçant pour mener la série à bien.

Quelques mauvaises nouvelles dans le lot...

Tous les projets du DCU ne progressent pas sans encombre. Swamp Thing est en pause car James Mangold est occupé par son biopic A Complete Unknown. La série Waller, dérivée de Peacemaker, rencontre également des difficultés. Le studio peine à trouver le bon ton et le script idéal pour donner de la consistance au projet. Autre mauvaise surprise, The Authority, qui devait introduire une équipe de super-héros aux méthodes radicales, a été mis en attente. Peter Safran a expliqué que ce projet est trop ambitieux et qu’il entrerait en conflit avec certains éléments de Superman et d’autres films DC déjà en production. James Gunn a ajouté que l’écriture du scénario avance lentement, ce qui explique pourquoi le projet a perdu en priorité.

Une vision sur six ans pour construire un nouvel univers DCU

Malgré ces retards, James Gunn et Peter Safran ont confirmé que DC Studios suit un plan sur six ans.

"Ce ne sont pas simplement des chapitres d’une seule grande histoire, mais des personnages qui font partie d’un récit plus vaste."

Chaque projet existera donc de manière indépendante, tout en s’intégrant dans une trame plus large, un peu comme l’a fait Marvel avec Avengers, mais avec une approche plus organique. Avec de nombreux projets en production, DC Studios semble enfin poser des bases solides pour son nouveau DCU. Cependant, entre retards, réécritures et ajustements stratégiques, il faudra encore patienter pour voir si cette vision tiendra ses promesses.

Liste complète des projets du DCU et leurs dates de sortie

Films du DCU

Superman – 11 juillet 2025

– Supergirl: Woman of Tomorrow – 26 juin 2026

– The Brave and the Bold – En développement

– En développement The Authority – En pause

– En pause Swamp Thing – En pause

– En pause Deathstroke & Bane (titre non officiel) – En développement

– En développement Teen Titans – En développement

Séries live-action du DCU

Peacemaker : Saison 2 – Août 2025 (Max)

– (Max) Lanterns – Début 2026 (Max)

– (Max) Waller – En difficulté, pas de date confirmée

– En difficulté, pas de date confirmée Booster Gold – En développement

Films et séries d’animation du DCU