Dès qu’il est question du circuit floridien de Daytona et de jeu vidéo, la première chose qui vient à l’esprit de nombreux joueurs est le célèbre Daytona USA (et ses légendaires musiques de Takenobu Mitsuyoshi). Mais le Daytona International Speedway est également apparu dans d’autres jeux vidéo. Et il s’apprête à faire son retour dans une des plus célèbres séries de jeux de course.