Chaque année, PlayStation lance une gigantesque opération commerciale avec des réductions et des cadeaux PS5, PS4 et PSVR2. Voici les Days of Play 2024.

C'est quoi les offres Days of Play ? Une période limitée au cours de laquelle Sony Interactive Entertainment met le paquet sur la promotion des plateformes PlayStation. En général, il y a systématiquement des baisses de prix sur les consoles, jeux et accessoires, les abonnements PS Plus, des cadeaux ou encore parfois des machines collector avec des coloris exclusifs qui ne sont plus produites une fois le stock écoulé. Sans surprise, cette opération est de retour du 29 mai à 0h01 au 12 juin 2024 à 23h59 et découvrez tout ce qui vous attend.

Les promotions du Days of Play 2024 de PlayStation

Quoi de neuf dans les Days of Play 2024 de PlayStation ? Énormément de choses, à commencer par des réductions sur les plateformes de jeu. Vous n'avez pas encore acquis de PS5 ? Il y a 50€ de remise pour l'achat d'une PlayStation 5 avec lecteur blu-ray 4K ou édition numérique. Ce qui permet d'obtenir ces modèles à respectivement 499,99€ et 399,99€. La réduction sera encore plus importante si vous voulez découvrir le monde magique de la réalité virtuelle. Le PSVR2, seul ou vendu en pack avec Horizon Call of the Mountain, sera à affiché 499,99€ ou 549,99€, soit une baisse de 100€ pour l'un comme pour l'autre. Ce sera disponible sur la boutique PlayStation Direct, mais également en magasins sous réserve d'avoir des revendeurs participants à proximité. Et dans la limite des dates du Days of Play 2024.

À noter que vous pouvez obtenir 12 mois gratuits à Netflix Premium, la formule la plus chère, en cas d'acquisition d'une console ou d'un casque VR PlayStation 5. Sur la boutique PS Direct, il y a également 10€ offerts sur les façades personnalisées PS5, ainsi que 80€ sur Marvel's Spider-Man 2 Édition Collector. Car oui, les promotions sont aussi sur des jeux et pas n'importe lesquels. Les soldes du Days of Play 2024 offrent 20€ (en magasins) de ristourne sur Marvel's Spider-Man 2, et son Édition Collector, The Last of Us 2 PS5, MLB The Show 24, MLB The Show 24: The Negro Leagues Edition ou encore Rise of the Ronin.

Crédits : PlayStation Blog.

Toujours plus de réductions et des cadeaux

En temps voulu, il y aura également 20% de remise sur les goodies de la boutique PlayStation Gear, des promos flash sur les jeux PS5, PS4 ou encore PSVR2 du PS Store, 30 % sur le prix de l'abonnement PlayStation Plus annuel et des réductions sur les films du Sony Pictures Core durant les Days of Play 2024. « Les abonnés actuels peuvent obtenir 25 % de remise sur PlayStation Plus Extra ou économiser 30 % sur l’abonnement PlayStation Plus Premium pour le restant de leur abonnement s’ils mettent à niveau leur abonnement entre le 29 mai et le 12 juin. De plus, tous les abonnés PlayStation Plus peuvent profiter de 15 % de remise sur Sony Pictures Core du 29 mai au 12 juin » détaille le PlayStation Blog.

Vous êtes à court d'argent pour l'instant ? Les Days of Play 2024, ce sont aussi des campagnes spéciales PlayStation Stars. Le programme de fidélité sur PS5 et PS4 qui permet, pour les plus acharnés, de réaliser des défis et de transformer les points obtenus avec ces challenges en argent réel à dépenser sur le PS Store. D'abord, attendez-vous à de nouvelles campagnes pour récupérer des « articles de collection numériques ». Les abonnés PS Plus auront aussi des propositions exclusives liées aux jeux offerts des Days of Play 2024. Ce sera le cas d'EA Sports FC 24 par exemple.

Un tournoi EA Sports FC 24

Les Days of Play 2024 seront également l'occasion de gagner gros, mais à deux conditions. Il faut être un abonné PS Plus et avoir un certain talent dans EA Sports FC 24. Le tournoi « PlayStation Plus : la Coupe Days of Play pour EA Sports FC 24 » commencera entre le 1er et le 9 juin pour les phases de qualif. Si vous arrivez jusque-là, vous aurez un article de collection numérique EA Sports FC 24, un DLC, un mois gratuit au PS Plus Premium et une invitation pour rester dans la compétition. Les 16 meilleurs se partageront des points FC ou des prix en argent pour un montant total de 1500 dollars.

« Les participants de certaines régions d’Amérique du Nord et d’Europe seront automatiquement éligibles pour tenter de remporter des prix exceptionnels, notamment une manette DualSense Edge, un casque-micro sans fil PULSE Elite et un lecteur à distance PlayStation Portal ». Voilà pour le tour d'horizon des Days of Play 2024.