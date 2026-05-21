Dans un contexte marqué par diverses hausses de prix, les Days of Play 2026 de PlayStation sont attendus de pied ferme par les joueurs, et les offres à venir auraient déjà leaké.

Ces dernières semaines, on ne peut pas dire que l’heure ait réellement été à la fête du côté de chez PlayStation. En effet, l’annonce du State of Play s’est peut-être imposée comme une petite bulle de joie pour les joueurs, mais cela n’efface pas pour autant la colère provoquée par les multiples hausses de prix mises en place, tant pour la PS5 que pour ses accessoires ou ses services comme le PS Plus. Dans un tel contexte, le lancement des Days of Play 2026 est donc forcément attendu de pied ferme par certains, mais une nouvelle déception pourrait bien en émerger.

Les offres des Days of Play 2026 ont leaké

C’est en tout cas ce que semblent indiquer les dernières informations partagées par billbil-kun dans les colonnes de Dealabs qui, comme d’habitude, est très bien informé sur ce qui se prépare en coulisse du côté de chez PlayStation. Et alors que les Days of Play 2026 ne sont pas attendus avant la semaine prochaine, le 27 mai plus précisément, le leakeur est néanmoins d’ores et déjà en mesure de dévoiler les promotions qui attendront les joueurs jusqu’au 10 juin. Des promotions qui, malheureusement, devraient cette fois-ci exclure la PS5, la PS5 Pro et le PS Portal.

« Contrairement aux années précédentes, il ne semblerait pas y avoir de promotion venant de Sony sur les consoles cette année » nous apprend en effet billbil-kun, en émettant l’hypothèse que cela pourrait être « une conséquence directe de la récente hausse de prix ». À la place, les Days of Play 2026 devraient néanmoins appliquer de jolies promotions sur certains des accessoires de la PS5, avec des réductions semble-t-il très similaires à celles appliquées à l’occasion du Black Friday 2025. En voici le détail :

20 € de remise sur une sélection de manettes DualSense : à partir de 54,99 €

30 € de remise sur la manette DualSense Edge : 189,99 € au lieu de 219,99 €

100 € de remise sur le casque PSVR2 : 349,99 € au lieu de 449,99 €

Ghost of Yotei : 54,99 € au lieu de 79,99 €

20€ de remise minimum sur les casques Pulse Elite et écouteurs Pulse Explore

À cela pourraient également s’ajouter des réductions supplémentaires de la part des revendeurs partenaires (FNAC, Amazon, Micromania, etc.), en plus d’une remise additionnelle de 5% pour les abonnés au PS Plus qui achètent directement via la boutique PlayStation Direct dans le cadre des Days of Play 2026.

© Gameblog

L’annonce officielle se fait encore attendre

Comme toujours, notons toutefois que toutes ces informations restent pour l’heure à prendre avec quelques pincettes. Car même si la réputation de billbil-kun n’est plus à faire depuis longtemps, le fait est que PlayStation n’a pas encore officiellement communiqué sur ses offres des Days of Play 2026. Si l'on se fie au calendrier habituel de l'éditeur, nous devrions cependant en entendre parler aux alentours du 26 mai prochain.

Source : Dealabs