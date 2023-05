Playstation annonce le début des Days of Play 2023 le 2 juin prochain. L'occasion pour les joueurs de profiter d'une tonne de réductions sur jeux et accessoires.

Chasser les réductions et les promotions, voilà une habitude prise par de très nombreux fans de jeux vidéo français. Se faire plaisir peut rapidement devenir compliqué pour les budgets les plus restreints, surtout au vu des nombreux jeux de qualité qui sortent chaque mois. Heureusement, les différentes boutiques en ligne proposent toutes des remises, quelle que soit votre plateforme. Certaines périodes sont encore plus propices aux économies, comme Noël ou les soldes. Depuis quelques années, PlayStation a lancé sa propre période de promos : les Days of Play. Juste avant l'été, les joueurs peuvent faire de très bonnes affaires sur les jeux, mais aussi sur les accessoires PlayStation. Le 2 juin prochain, le coup d'envoi des Days of Play 2023 sera donné.

Les Days of Play 2023 démarrent le 2 juin

Sur son blog officiel, PlayStation annonce le lancement des Days of Play 2023 pour le vendredi 2 juin, à 0h01. Dès cet instant, le public pourra profiter d'une réduction de 25 % sur tous les abonnements de 12 mois au PS Plus Essential, Extra et Premium. Il sera également possible de prolonger sa souscription au service en profitant de cette remise. Sur le site de vente directe de PlayStation, de nombreux jeux PS5, PS4 et PC ainsi que des accessoires seront à prix réduit. Et ce n'est pas tout. La boutique PlayStation Gear, spécialisée dans la vente de produits dérivés, se met également au diapason.

Célébrez les Days of Play sur la boutique PlayStation Gear avec 20 % de réduction sur une sélection de produits et la livraison gratuite pour toute commande grâce au code promotionnel DAYSOFPLAY23. Les joueurs pourront également bénéficier d’offres supplémentaires sur PlayStation Gear les jours suivants. Le 2 juin, dépensez au moins 50 € et obtenez un manchon isotherme pour boisson avec votre commande. Le 7 juin, profitez de réductions sur les vêtements d’extérieur : achetez un sweat-shirt ou une veste pour obtenir 50 % sur un autre article similaire. Le 12 juin, achetez des articles de la catégorie Sélection PlayStation. Vous y trouverez des offres groupées et des produits inspirés de différents jeux.

Malheureusement, le prix de la PS5, lui, ne devrait pas baisser même pendant ces Days of Play. Si vous souhaitez obtenir la console avant la sortie de Final Fantasy 16, il faudra la payer au prix fort.

© Sony

De bonnes affaires sur le PlayStation Store

Bien sûr, les promotions pleuvront aussi sur le PlayStation Store. Il faudra se rendre dans la boutique en ligne dès le début des Days of Play 2023 pour découvrir les offres disponibles. PlayStation indique également que des revendeurs participeront à l'événement, sans plus de précision pour le moment. De plus amples informations seront communiquées par le constructeur dès le début des Days of Play 2023. Vous aurez un bon moment pour en profiter, car ceux-ci se termineront le 12 juin prochain, à 23h59.