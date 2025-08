À une époque où les barrières des exclusivités tendent de plus en plus à s’effondrer de toutes parts, il ne faut parfois pas grand-chose aux joueurs pour qu’ils se mettent à imaginer toutes sortes de choses. À l’instar de l’arrivée de Days Gone sur Xbox, par exemple. Car oui, c’est bien le sujet qui enflamme les réseaux sociaux depuis hier soir. Le déclencheur ? Un simple tweet de Bend Studio, les développeurs du jeu, qui se sont contentés de poster un énigmatique émoji sans le moindre contexte…

Days Gone bientôt sur Xbox ? Les joueurs s'emballent

Non, vous ne rêvez pas : on vit bel et bien à une ère où un simple émoji avec un monocle possède la capacité extraordinaire de déclencher des débats sur l’arrivée potentielle de Days Gone sur Xbox. Mais à la décharge des joueurs, il faut dire aussi que cela survient à une période où l’évolution est plus que jamais en marche, et pas seulement du côté de la firme de Redmond. Car si cette dernière a définitivement embrassé la fin des exclusivités de son côté, tout porte à croire que PlayStation pourrait plus ou moins en prendre le chemin aussi.

Après tout, il y a des signes qui ne trompent pas. Entre l’arrivée de ses exclusivités majeures sur PC, la sortie de LEGO Horizon Adventures sur Nintendo Switch et enfin l’annonce très récente du portage d’Helldivers 2 sur Xbox, il y a effectivement de quoi s’interroger. Et si cela ne signifie évidemment en aucun cas que le même destin attend Days Gone à l’avenir, le fait qu’une offre d’emploi ait récemment mis au jour la volonté de PlayStation d’étendre sa présence sur d’autres plateformes est ce qui pousse aujourd’hui les joueurs à penser que rien n’est impossible.

Mais dans l’éventualité où cela devrait arriver, il s’agirait alors d’un pas immense pour la compagnie. Car sortir ses exclusivités sur PC et proposer certains de ses jeux partenaires sur d’autres plateformes, c’est une chose. Porter ses titres phares chez la concurrence, en revanche, c’en est une autre. Et venant de la part de Sony, cela serait tout à fait inattendu. Cela dit, précisons-le encore une fois : à ce stade, rien ne dit que c’est ce dont il est question avec le tweet des créateurs de Days Gone.

Une grosse annonce en approche ?

Il pourrait en effet tout aussi bien s’agir d’un teasing n’ayant rien à voir avec Days Gone, le studio ayant récemment confirmé avoir commencé à travailler sur un nouveau projet. Et avec l’Opening Night Live de la Gamescom qui approche à grands pas, cela pourrait être une occasion idéale pour PlayStation de faire une grande annonce, si tant est qu’il y ait réellement quelque chose à annoncer à ce stade. Bref, tout cela pour dire, finalement, qu’on ne sait pas ce qui se cache derrière le mystérieux tweet de Bend Studio, mais qu’on espère le découvrir bien assez tôt.