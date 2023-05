Lors de sa sortie en avril 2019, Days Gone, développé par Bend Studio, a fait autant d'heureux que de déçus. Une partie du public a encensé ses graphismes, son gameplay et l'utilisation agréable de la moto. Une autre moitié a pointé du doigt la répétitivité des quêtes et son scénario peu engageant. Au final, c'est tout de même le positif qui l'emporte, comme en témoigne la note des utilisateurs sur Metacritic. Le problème, c'est que Days Gone, aussi sorti sur PC en mai 2021, laisse les joueurs sur leur faim avec une conclusion ouverte qui appelle une suite. Malheureusement, Jeff Ross, réalisateur de Days Gone (qui a quitté le studio depuis), confirmait à demi-mots il y a quelque temps que Sony avait annulé la production d'une suite. La faute à une note Metacritic attribuée par la presse jugée trop basse (7,1/10), corrélée au très gros budget alloué au développement. Malgré cela, l'activité de Bend Studio n'est pas à l'arrêt pour autant.

Pas de Days Gone 2, mais un titre similaire ?

On sait depuis un moment que Bend Studio travaille sur un nouveau AAA à destination de la PS5. En juin dernier, le responsable communication du studio indiquait que le titre inclurait du multijoueur et qu'il se baserait "sur les systèmes de monde ouvert de Days Gone". De quoi consoler ceux qui attendaient une suite... Sur Twitter, à l'occasion de son 30e anniversaire, Bend Studio se dit impatient de dévoiler son prochain jeu. Le compte partage une frise chronologique retraçant la sortie de ses différents titres avec son message.

Créé en 1993, notre studio continue d'évoluer grâce à notre passion et notre innovation. Nous vous remercions pour votre soutien au cours de ces 30 années de jeux, de Syphon Filter à Days Gone. Nous sommes impatients de vous montrer la suite.

Les fans attendent une annonce officielle

Oui, car en plus de Days Gone, il ne faut pas oublier que Bend Studio est aussi l'origine de la licence d'action-infiltration Syphon Filter. Une série à l'arrêt depuis 2007 et la sortie de Syphon Filter : Logan's Shadow sur PS2 et PSP. Le prochain AAA de Bend Studio comptera-t-il des mécaniques d'infiltration ? Les fans qui attendent désespérément un nouvel épisode de Syphon Filter l'espèrent. Ceux attristés par l'annulation de Days Gone 2, eux, doivent être impatients de voir en quoi cette nouvelle production se rapproche de l'aventure de Deacon St. John. Et si l'annonce officielle se faisait lors du PlayStation Showcase prévu le 24 mai à 22h ? Rappelons que Bend Studio fait toujours partie de PlayStation Studios... Les joueurs croisent les doigts.